Nước lũ trên các sông dâng cao, nhiều khu dân cư Quảng Ngãi bị chia cắt

Nước lũ sông Phước Giang dâng cao.

Ghi nhận tại xã Phước Giang, đến 8 giờ sáng cùng ngày nước sông Phước Giang dâng cao, tháp báo lũ Hành Dũng ngập sâu 1,39m; tháp báo lũ cầu mương Máng ngập sâu 1,52m. Nước lũ lên nhanh gây chia cắt trung tâm hành chính xã và các thôn Kim Thành, Đông Trúc Lâm, Bình Lâm, Sơn Hòa, Long Bàng.

Chị Võ Thị Diễm Hiền, thôn Long Bàng, xã Phước Giang cho biết, 7 giờ sáng nay nước lũ vượt qua bờ sông Phước Giang vào khu dân cư, gây ngập từ 0,5-0,7m, nước vẫn đang lớn dần do có mưa từ thượng nguồn. “Rất may nước lũ dâng cao vào sáng sớm nên gia đình tôi đã kịp di chuyển đồ đạc lên cao, hiện các thành viên ở yên trong nhà, các con tôi cũng được cho nghỉ học do trường học bị ngập sâu”, chị Hiền nói.

Người dân xã Phước Giang di chuyển đồ đạc lên cao khi nước lũ sông Phước Giang dâng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, nước lũ đang chia cắt các khu dân cư trên địa bàn xã từ 0,5-1,4m, có hơn 400 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng. Tại các vị trí nước ngập sâu, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng giăng dây, cảnh báo, cấm người dân qua lại; học sinh trên địa bàn xã cũng đã được cho nghỉ học do Trường Trung học cơ sở Phước Giang bị ngập sâu.

“Hiện lực lượng chức năng trên địa bàn xã đang tập trung hỗ trợ các hộ gia đình neo đơn, già yếu kê cao đồ đạc, đảm bảo an toàn. Hiện nước lũ trên sông Phước Giang đang lên nhanh nên chưa thể thống kê được thiệt hại”, ông Lễ cho biết.

Nước lũ sông Phước Giang dâng cao gây ngập nhà dân ở xã Nghĩa Hành.

Tại xã Nghĩa Hành, nước lũ sông Phước Giang dâng cao cũng đang gây ngập chia cắt 4 khu vực trên địa bàn xã gồm (đường bê tông khu vực Cầu Ngắn đi Phú Vinh Tây, trục đường ĐH47 đoạn qua xóm 1 thôn Hiệp Phổ Bắc, đường ĐH47 đoạn qua khu vực cầu kênh đội 7 và đường liên thôn khu vực khu dân cư 1, xóm 8 thôn Phú Vinh Đông).

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các vị trí ngập do nước lũ ảnh hưởng đến 100 hộ dân. UBND xã đã giăng dây cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, tại các khu vực nước sâu có lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã triển khai lực lượng vận động nhân dân khu vực trũng thấp sơ tán người, tài sản đến khu vực an toàn trước nguy cơ nước lũ từ sông Phước Giang tiếp tục dâng cao.

Tại xã Bình Sơn vùng hạ lưu của sông Trà Bồng đến đầu giờ trưa nay nước lũ từ sông Trà Bồng đã tràn qua bờ kè gây ngập 12 nhà dân. Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng xuống các khu vực ngập để rào chắn các đoạn tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và sẵn sàng các phương án di dời dân.

Lực lượng chức năng xã Phước Giang chăng dây cảnh báo khu vực ngập nước.

Đại uý Nguyễn Văn Trọng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Sơn, cho biết, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức chốt chặn các điểm có nguy cơ bị ngập lụt, đặc biệt là khu vực nước tràn qua đường, không cho bà con đi lại gây nguy hiểm, mất an toàn. Đối với các hộ gia đình bị ngập nước sâu do nước sông tiếp tục dâng cao, lực lượng đã dời người dân đến nơi tránh trú tập trung an toàn tại các cơ quan, trụ sở, trường học.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Đến sáng nay, nước lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5,81m, dưới mức báo động III: 0,69m. Nước lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4,7m,trên mức báo động III: 0,2m.

Nước lũ gây ngập Trường Trung học cơ sở Phước Giang.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc sẽ đạt đỉnh ở trên mức báo động III và dao động ở mức cao, Sông Vệ (tại cầu sông Vệ) sẽ đạt đỉnh trên báo động 3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại các địa phương ở hạ lưu sông Trà Khúc, sông Vệ tại Quảng Ngãi đang ở cấp II; nước lũ dâng cao có thể gây ngập lụt, tiếp tục chia cắt nhiều địa phương đồng bằng, vùng trũng thấp ven sông và các đô thị tại các địa phương thuộc phường, xã: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền, ngăn chặn người dân không hiếu kỳ đi xem nước lũ và vớt củi, bắt cá khu vực hạ lưu sông Trà Khúc.