Nước lũ tràn vào phòng học, nhiều học sinh không thể đến trường

Sáng 17/9, phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1, khu vực Quỳnh Thiện cũ, phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học khi nước lũ dâng cao, tràn vào dãy phòng học 2 tầng.

Hàng nghìn học sinh Nghệ An phải nghỉ học do mưa lớn. Ảnh: CTV.

Mưa lớn những ngày qua, cộng với nước dâng, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hoàng Mai bị ngập. Học sinh ở một số khu vực không thể đến trường an toàn.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Mai 3, khoảng 50 học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, chưa thể đến lớp. Trường THCS Hoàng Mai 1 cũng chưa thể tổ chức đón học sinh do nước sông tràn vào khu vực trường.

Bà Phan Thị Vỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai, cho biết ngay khi mưa lớn, nước dâng cao, địa phương yêu cầu các trường theo dõi sát tình hình, chủ động thông báo cho phụ huynh cho học sinh nghỉ nếu việc đi lại không bảo đảm an toàn.

Do trời vẫn tiếp tục mưa, các trường chưa có lịch đi học trở lại. Nếu thời tiết thuận lợi, học sinh dự kiến sẽ học bù vào thứ bảy.

Nước lũ dâng cao tràn vào khu vực phòng học tại phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1, sáng 17/9. Ảnh: CTV.

Tại xã Nghĩa Đàn, hàng nghìn học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS cũng không thể đến trường trong sáng 17/9. Nước sông Sào dâng nhanh, nhiều tuyến đường từ các khu vực Nghĩa Trung, Nghĩa Hội, Nghĩa Bình đến trường có cầu tràn bị ngập, ảnh hưởng việc đi lại của học sinh.

Bà Nhữ Hồng Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nghĩa Đàn cho biết, địa phương bố trí lực lượng trực tại các điểm ngập, đồng thời yêu cầu các trường thông báo cho phụ huynh qua trang thông tin của trường, nhóm lớp và gọi điện trực tiếp cho những gia đình ở xa.

"Các trường phải cập nhật tình hình hằng ngày, chỉ cho học sinh trở lại khi việc đi lại bảo đảm an toàn", bà Tâm thông tin.

Trong khi đó, học sinh Trường THPT Đông Hiếu đã trở lại trường sau một ngày nghỉ học. Tuy nhiên, tại một số xã, nhất là khu vực Nghĩa Lộc, đường đến trường vẫn bị chia cắt, khiến hàng trăm học sinh chưa thể đến lớp.

Trường học thông báo cho học sinh nghỉ học khi đường đến trường không bảo đảm an toàn. Ảnh: CTV.

Thầy Hồ Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu, cho biết trường yêu cầu các lớp báo cáo sĩ số, nắm rõ nguyên nhân học sinh nghỉ học để theo dõi việc đến trường. Với những học sinh phải nghỉ vì mưa lũ, giáo viên được yêu cầu có kế hoạch bổ sung kiến thức, tổ chức dạy bù để các em không bị ảnh hưởng việc học.

Mưa lớn trong hai ngày qua khiến nhiều khu vực ở Nghệ An ngập lụt, chia cắt. Học sinh tại một số địa phương như Tam Thái, Tam Hợp, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thọ, Bình Minh, Đông Hiếu, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Tân Mai... phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lũ quét, ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó.

Các trường ở khu vực thấp trũng, có nguy cơ lũ quét, sạt lở hoặc những tuyến đường đến trường có cầu, ngầm, tràn không bảo đảm an toàn được chủ động cho học sinh nghỉ học theo tình hình thực tế.

Lực lượng chức năng trực tại các điểm ngập, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV.

Với các trường có học sinh bán trú, nội trú, ngành giáo dục yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong mọi tình huống. Những trường ở khu vực hạ lưu thủy điện phải rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó khi hồ thủy điện xả lũ.

Bên cạnh bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường được yêu cầu chủ động bảo vệ cơ sở vật chất, di chuyển thiết bị dạy học, tài liệu và tài sản có giá trị đến nơi an toàn nếu có nguy cơ ngập.

Các trường cũng phải kiểm tra phòng học, hệ thống điện, công trình phụ trợ, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ và kịp thời báo cáo thiệt hại do thiên tai để được hướng dẫn xử lý.