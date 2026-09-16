Nước lũ tràn vào khu dân cư, 45 hộ dân phải sơ tán

Chiều 16/9, UBND xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An) cho hay mưa lớn từ chiều 15/9 đến sáng 16/9, đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và sản xuất của người dân.

Theo báo cáo nhanh của địa phương, toàn xã có 101 nhà dân bị ngập sâu 0,6-2m. Trước tình trạng nước tiếp tục dâng tại một số khu vực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán 45 hộ dân đến nơi an toàn.

Nước lũ tràn vào khu dân cư, khiến hơn 100 ngôi nhà bị ngập sâu.

Mưa lớn cũng làm khoảng 30m tường rào trường học và 20m tường rào của người dân bị đổ; 8 hồ, ao lớn bị tràn bờ; khoảng 400ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, một ô tô 7 chỗ bị ngập nước trên quốc lộ 48. Một số hộ dân tại khu vực ngập đã chủ động cùng lực lượng chức năng đưa đàn vật nuôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hiếu chủ động nắm tình hình, duy trì lực lượng trực, chuẩn bị phương tiện và phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hiếu phối hợp với lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức trực tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí người kiểm soát, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an, an ninh cơ sở, các tổ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đoàn thể xuống từng khu vực kiểm tra, nắm tình hình.

Tại những gia đình bị ngập hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ nước tiếp tục dâng, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời đưa tài sản, vật dụng thiết yếu lên vị trí cao để hạn chế thiệt hại.

Các lực lượng cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nơi có dòng nước chảy xiết; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

Các lực lượng túc trực tại khu vực nước dâng cao, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hiếu tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và chuẩn bị phương tiện để cơ động khi xảy ra tình huống phát sinh.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại sau mưa lớn.