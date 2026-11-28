Tuyến tránh Đức Phổ bị ngập

Mưa lớn kéo dài đêm 27 đến sáng ngày 28-11 khiến một số đoạn đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ngập. Theo ghi nhận lúc 5 giờ 30 ngày 28-11, tại tuyến tránh Đức Phổ, đoạn từ Km1092+500 đến Km1101+317 do BOT Thiên Tân quản lý, nước lũ đã tràn qua mặt đường tại vị trí Km1093+350 đến Km1093+500. Khu vực ngập dài khoảng 150 m, độ sâu từ 25-30 cm. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tuyến đường này.

Lực lượng CSGT chốt chặn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân

Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trà Câu, nước lũ tiếp tục dâng, gây ngập tại Km1091+030 đến Km1091+250. Chiều dài đoạn ngập khoảng 220 m, độ sâu từ 15-25 cm. Hiện các phương tiện vẫn lưu thông qua hai khu vực trên.

Một số tuyến đường bị ngập, lực lượng chức năng chốt chặn

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Trà Câu bố trí lực lượng túc trực, theo dõi tình hình và hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân không đi vào những khu vực ngập sâu, nơi có nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu yếu hoặc không có rào chắn, biển cảnh báo. Trường hợp buộc phải lưu thông qua đoạn đường ngập, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ mực nước, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng phần đường quy định; tuyệt đối không cố vượt qua nơi nước sâu.

Cảnh báo ở khu vực sạt lở

Đối với xe bị chết máy khi đi qua vùng ngập, người điều khiển cần tắt nguồn điện, tránh nguy cơ chập điện và hư hỏng phương tiện. Người dân cũng cần tránh xa cột điện, trạm biến áp, cây đổ và những khu vực có dây điện rơi xuống nước để phòng tránh tai nạn điện giật.

Phòng CSGT đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, không tự ý di chuyển rào chắn. Khi phát hiện điểm ngập nguy hiểm, cây ngã hoặc đường sạt lở, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, công an xã hoặc lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý.

Hà Vy