Nước lũ tràn đê uy hiếp hàng nghìn hộ dân, Quốc lộ ở Thanh Hóa nứt toác

Theo báo cáo của UBND xã Kim Tân (Thanh Hoá), đến sáng ngày 17/9, địa phương xảy ra 1 điểm sạt lở đất tại thôn 5 Thành Kim, khu vực sạt lở chưa gây thiệt hại về người và tài sản, chỉ ảnh hưởng đến an toàn của 1 hộ gia đình. Hiện lực lượng chức năng sơ tán 1 hộ gia đình với 6 nhân khẩu tới vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng xã Kim Tân xuyên đêm giúp dân chạy lũ

Tại một số vùng ngập sâu, lực lượng chức năng dùng thuyền, ca nô để tiếp cận, hỗ trợ di dân và tài sản đến nơi an toàn

Mưa lớn liên tục khiến mực nước sông Bưởi trên báo động 3, nước sông tràn qua mặt đê Thạch Định gây ngập lụt nhà ở của 1.077 hộ gia đình với 4.424 nhân khẩu tại 9 thôn.

Trước tình hình nước lũ ngày càng dâng cao, từ đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17/9, hàng nghìn người dân xã Kim Tân đã chạy lũ. Chính quyền địa phương huy động hàng trăm người hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn.

Hàng loạt tuyến đường huyết mạch ở Kim Tân bị ngập sâu gây cô lập

Lực lượng chức năng đang tập trung tối đa nhân lực phương tiện để ứng phó với mưa lũ diễn biến phức tạp ở xã Kim Tân

Trong đó sơ tán tại chỗ 1.066 hộ với 4.401 nhân khẩu (tại nhà cao tầng kiên cố của hộ gia đình, nhà người thân khu vực an toàn, không bị ngập).

Xã Kim Tân tổ chức sơ tán tập trung 11 hộ với 23 nhân khẩu tại thôn 2 Thạch Định, vị trí sơ tán tại Trạm y tế Thạch Định và Trường Tiểu học Kim Tân và trường THCS Kim Tân (phân hiệu Thạch Định). Ngoài ra trên địa bàn hiện có 717 hộ với 3.123 khẩu tại 6 thôn hiện đang bị chia cắt do mưa lũ.

Đến sáng ngày 17/9, xã Kim Tân đang có tổng chiều dài đường giao thông bị ngập khoảng 14.900m, trong đó: đường tỉnh lộ 523, 516 bị ngập khoảng 5.500m (đoạn qua các thôn 2,3,4 Thành Trực và thôn 2 Thành Thọ, thôn 2 Thạch Định), đường giao thông liên xã, liên thôn bị ngập khoảng 9.400m.

Đối các tuyến đường bị ngập, UBND xã Kim Tân căng dây, cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng chốt trực không để người dân, phương tiện di chuyển. Trong sáng ngày 17/9, xã Kim Tân cấm các phương tiện giao thông qua lại ở cầu Kim Tân.

Tại xã biên giới Pù Nhi (Thành Hoá), mưa lớn liên tục kéo theo đất đá làm sạt lở nghiêm trọng hai điểm giao thông quan trọng tại Km 92+560 trên Quốc lộ 15C và Km 1+600 thuộc tuyến đường Na Tao - Mường Chanh.

Theo UBND xã Pù Nhi, hiện nay xuất hiện một vết nứt dài khoảng 20m, rộng 5cm tại Km 89+250 trên Quốc lộ 15C, nằm ngay sau khu vực Trường bán trú THCS xã Pù Nhi, ảnh hưởng đến tuyến đường. Mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại cho nhiều công trình giao thông.

Quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhỉ (Thành Hoá) xuất hiện vết nứt dài 20 mét

Đáng chú ý, tại khu vực bản Tân Lập (xã Đồng Lương), trên tuyến đường tỉnh 530B đi Văn Phú, đất đá từ đồi Na Niếng sạt xuống nền đường với khối lượng lớn, tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn; tràn làng Đáy bị ngập sâu. Đây là tuyến đường chính kết nối Văn Phú với các địa bàn bên ngoài.

Hướng còn lại từ xã Trung Hạ sang Văn Phú cũng đang bị ảnh hưởng. Một số vị trí trên tuyến đường xảy ra sạt lở, tại dốc Cánh Tiên đường 16 đất đá sạt lở khối lượng lớn không thể lưu thông.

Trên tuyến đường tỉnh 530B đi qua địa phận xã có 3 điểm tràn bị ngập sâu từ 80cm trở lên, 3 điểm sạt lở tại bản Chiềng Ngày, bản Lâm Phú, đường liên thôn nối bản Ngày đi bản Nà Đang có 3 điểm sạt lở phương tiện không thể lưu thông gây chia cắt cục bộ giữa các thôn bản.

Tình trạng chia cắt cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại khu vực gần trụ sở UBND xã Văn Phú, đường bị ngập nước khiến cán bộ không thể di chuyển qua để đến trụ sở.

Trong khi đó, sáng 17/9, hàng trăm hộ dân tại xã Nông Cống cũng đang bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Nước sông từ nhiều hướng bủa vây hàng trăm hộ dân.

Trả lời báo PV Báo Điện tử VTC News, ông Đồng Minh Quân - Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết do hiện nay nước sông Yên đang dâng cao, và có nguy cơ tràn mặt đê chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người để gia cố.

Tình hình mưa lũ ở xã Nông Cống đang diễn biến phức tạp

“Nước sông dâng cao chỉ còn cách mặt đê khoảng 20cm, chiều dài đoạn nước có thể tràn đê là 400m. Chúng tôi huy động lực lượng, vật tư để đắp đê tả sông Yên”, ông Đồng Minh Quân cho hay.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống triển khai các phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huy động lực lượng trực 24/24 giờ.

Xã rà soát các hộ nghèo, hộ neo đơn, người già, các hộ ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn để xây dựng phương án di dời khi cần thiết; tổ chức tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu như Cống Mã Cả, Cống Mã Lai và tuyến đê tả sông Yên.