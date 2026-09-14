Nước lũ rút, trường học Quảng Trị khẩn trương vệ sinh, sẵn sàng đón học sinh trở lại

Được sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, công an, dân quân, các trường hoàn thành công tác vệ sinh trường lớp sau lũ.

Ngày 14/9, sau khi nước lũ rút, nhiều trường học tại Quảng Trị khẩn trương huy động giáo viên cùng lực lượng quân sự, công an, dân quân và chính quyền địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại học tập.

Mưa lớn khiến 2 điểm trường thuộc Trường TH&THCS Ba Lòng bị ngập.

Tại Trường TH&THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng, Quảng Trị), giáo viên cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ khẩn trương dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút.

Mưa lũ làm ngập các phòng học, bàn ghế bị ngâm trong nước.

Trận mưa lũ vừa qua, bùn đất theo dòng nước tràn vào khuôn viên và tầng 1 của trường, phủ kín nền các phòng học.

Nước dâng khiến lượng bùn lớn tràn vào sân trường.

Bộ đội giúp nhà trường dọn dẹp vệ sinh.

Trong các phòng học, lớp bùn đọng trên nền nhà; bàn ghế, đồ dùng dạy học và một số vật dụng bị ảnh hưởng bởi nước lũ.

Giáo viên cùng lực lượng quân sự, dân quân, công an và địa phương sử dụng chổi, xẻng, dụng cụ vệ sinh để thu gom bùn đất, rác, đẩy nước ra ngoài và làm sạch trường lớp.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Lòng cho biết, trong ngày hôm nay, lãnh đạo xã đã đến động viên, đồng thời huy động các lực lượng phối hợp với nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau 1 ngày vệ sinh, lớp học đã ngăn nắp, sạch sẽ.

Trường lớp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập.

Do có kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ, giáo viên đã chủ động di chuyển thiết bị, tài liệu dạy học lên vị trí cao trước khi nước dâng, hạn chế thiệt hại.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, trường có 2 điểm bị ngập. Điểm trường THCS nằm ở khu vực thấp, nước ngập khoảng 1,5m; điểm tiểu học ngập hơn 1m. Nhà trường đã hoàn thành công tác khắc phục, dọn vệ sinh trong ngày để sáng 15/9 học sinh trở lại học tập bình thường.

Mưa lớn khiến nước tràn vào gây ngập ở Trường THCS Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Tại Trường THCS Thành Cổ, phường Quảng Trị, cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng khẩn trương ra quân vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhà trường tập trung làm sạch sân trường, phòng học, hành lang, khuôn viên và sắp xếp lại cơ sở vật chất.

Ông Trần Trung Thiện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường bị ngập tại 2 điểm do nằm ở khu vực thấp trũng. Nước chưa vào phòng học nhưng sân trường ngập hơn 50cm và rút chậm.

Hơn 1.400 học sinh nghỉ học trong ngày 14/9 do nhiều tuyến đường còn ngập, học sinh ở khu vực thấp chưa thể đến trường.

Thầy cô tích cực dọn dẹp vệ sinh, làm sạch trường lớp.

“Nhà trường huy động giáo viên dọn dẹp vệ sinh, hoàn thành công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào sáng mai” - ông Thiện cho biết.

Sở GD&ĐT Quảng Trị thông tin, ngày 14/9, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập nước và chia cắt.

Mưa lớn trong 2 ngày qua gây ngập lụt tại các khu dân cư thuộc địa bàn xã Lao Bảo. Do đó, Trường THPT Lao Bảo chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Trung tâm GDNN-GDTX Minh Hóa, Trường THCS và THPT Trung Hóa, Trường THPT Đakrông, Trường THCS và THPT Bắc Sơn và Trường THPT Triệu Phong cho học sinh nghỉ học trong ngày 14/9.

Bên cạnh đó, học sinh tại các xã Lìa, Thượng Trạch, Bắc Trạch, Triệu Bình, Phong Nha, Ba Lòng, Nam Hải Lăng và Minh Hóa cũng được cho nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Tại xã Tân Lập, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH&THCS Hướng Lộc và một phân hiệu của Trường Mầm non Tân Lập trên địa bàn Hướng Lộc nghỉ học. Các trường và phân hiệu còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Xã Ái Tử có 11 điểm trường, trong đó 8 điểm trường ở khu vực thấp trũng cho học sinh nghỉ học ngày 14/9; 3 điểm trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Tại xã Đồng Lê, một phân hiệu thuộc Trường THCS số 1 Đồng Lê và một điểm trường thuộc Trường Tiểu học số 1 Đồng Lê nghỉ học trong ngày 14/9.