Nước lũ ở miền Bắc chưa rút, miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày

Hơn 5000 nhà còn ngập chủ yếu ở vùng trũng thấp ngoài đê

Sáng ngày 21/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo nhanh cập nhật về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương.

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến 6h ngày 21/9, mưa lớn, ngập lụt đã gây thiệt hại làm 3 người chết tại Phú Thọ.

Về nhà, mưa lũ làm 8 nhà sập (Thanh Hóa 7, Ninh Bình 1); 111 nhà hư hỏng (Ninh Bình 3, Nghệ An 13, Hà Nội 01; Lào Cai 10, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 51). Hiện còn khoảng 5.099 nhà bị ngập (Ninh Bình 1.787; Hà Nội 3.312), nước cơ bản đã rút, các hộ còn lại ngập mức độ thấp thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê, hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu thiệt hại.

Nhiều nơi vẫn còn ngập sau nhiều ngày mưa lũ. Ảnh: PV

Về nông nghiệp, 23.900ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 9.015ha; Nghệ An 1.100ha; Hà Nội 7.286ha; Thanh Hoá 6.499ha); 3.929ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại.

Về chăn nuôi, 294 con gia súc, 58.600 con gia cầm (Ninh Bình 1.510; Nghệ An 36.739; Hà Nội 8.650; Phú Thọ 120; Lào Cai 1; Thanh Hoá 11.874) bị cuốn trôi, thiệt hại. Về thuỷ sản, mưa lũ khiến 4.765ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 446ha; Hà Nội 208ha; Phú Thọ 1,62ha; Thanh Hoá 3.451ha; Nghệ An 659ha); 3.917m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 10; Hà Nội 7; Phú Thọ 10, Thanh Hóa 4).

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều (Hà Nội: 1, Ninh Bình: 3, Thanh Hóa: 2). Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Về giao thông, đến 6h sáng nay vẫn còn 1 điểm sạt lở gây ách tắc trên tỉnh lộ tại Thanh Hóa. 2 vị trí ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tại Nghệ An. Địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, dự kiến thông xe vào hôm nay.

Lũ trên các sông Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn cao

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến sáng nay, lũ trên sông Đáy (Ninh Bình) đang xuống và ở trên BĐ3; lũ trên sông Tích, sông Bùi (Hà Nội) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang xuống.

Mực nước lúc 7h ngày 21/9 trên một số sông như sau: Sông Tích (Hà Nội) tại Kim Quan là 8,84m, trên BĐ3 0,44m (giảm 0,28m so với đỉnh lũ 9,12m lúc 21h ngày 18/9); Sông Bùi (Hà Nội) tại Yên Duyệt dao động ở mức 7,76m, trên BĐ3 0,76m;

Sông Hoàng Long (Ninh Bình) tại Bến Đế là 3,01m, trên BĐ1 là 0,01m (giảm 1,92m so với đỉnh lũ 4,93m lúc 3-4h ngày 18/9); Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý là 4,04m, trên BĐ3 là 0,04m (giảm 0,91m so với đỉnh lũ 4,95m lúc 12-18h ngày 18/9);

Sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 10,28m, trên BĐ1 là 0,28m (giảm 3,56m so với đỉnh 13,84m, lúc 2-6h ngày 18/9); Sông Cầu Chày (Thanh Hóa) tại Xuân Vinh là 9,58m, dưới BĐ3 là 0,42m (giảm 1,21m so với đỉnh lũ 10,79m lúc 22h ngày 17/9); Trên sông Yên (Thanh Hóa) tại Chuối là 2,34m, trên BĐ1 là 0,34m (giảm 1,69m so với đỉnh lũ 4,03m lúc 16-17h ngày 18/9).

Dự báo (trong 12-24 giờ tới), lũ trên sông Bùi, Tích tiếp tục xuống chậm; mực nước trên BĐ3; lũ trên sông Đáy tiếp tục xuống, tại trạm Phủ Lý ở mức xấp xỉ BĐ2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Ngày và đêm 21/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. (Tổng lượng mưa cả đợt ở những khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 21/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.