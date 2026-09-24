Nước lũ lên nhanh, nhiều nhà dân và đường giao thông ngập sâu

Nhiều nhà dân tại khu dân cư Cá Đồng (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh /TTXVN.

Ghi nhận trong sáng 24/9, nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân tại các xã, phường như: Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận… bị ngập trong nước khoảng từ 0,5 đến 0,7m. Nhiều nhà dân phải di dời đến nơi khác để tránh lũ; nhiều diện tích hoa màu cũng bị thiệt hại nặng do ngập nước. Hiện các lực lượng chức năng được phân công túc trực tại các điểm ngập nặng trong các khu dân cư để có thể hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Nhiều nhà dân và các tuyến đường giao thông khu dân cư Cá Đồng (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thanh /TTXVN

Theo những người dân địa phương, trong đêm 23 đến sáng 24, mưa lớn làm ngập cục bộ một số khu dân cư trũng thấp. Trong ngày 23 có mưa lớn liên tiếp nên người dân đã chủ động kê các vật dụng trong nhà lên các điểm cao để phòng tránh thiệt hại. Khi phát hiện nước lũ tràn về, nhiều nhà dân khu trũng thấp cũng đã chủ động di dời đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.

Trong sáng 24/9, khu vực ven sông Cái tại phường Hàm Thắng, người dân đã di dời các vật dụng trong nhà đến tập kết tại các vị trí cao hơn, các hộ dân cũng tạm thời di dời đến nơi ở khác để phòng ngập lụt.

Quốc lộ 1A qua phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, các phương tiện lưu thông khó khăn và nhiều xe mô tô bị chết máy. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, các phương tiện lưu thông khó khăn và nhiều xe mô tô bị chết máy. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu để các phương tiện di chuyển chú ý phòng tránh. Nhiều tuyến đường giao thông trong các khu dân cư cũng ngập sâu, người dân không thể di chuyển được.

Tính đến 9 giờ ngày 24/9, nhiều khu vực tại các xã, phường Bình Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng… tiếp tục ngập trong nước. Nhiều hộ dân tạm thời bị chia cắt; nhiều tuyến đường giao thông vẫn ngập khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Nhiều hoa màu, cây trồng của người dân xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh /TTXVN.

Hiện nay có 6 hồ chứa ở Đông Lâm Đồng đồng loạt điều tiết xả nước nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập úng vùng hạ du. Các hồ được vận hành xả nước, gồm: Suối Đá, Sông Khán, Đu Đủ, Sông Quao, Ba Bàu và Lòng Sông. Việc điều tiết nhằm chủ động hạ thấp mực nước hồ, bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập úng vùng hạ du.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm nhiều xã, phường thuộc Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Kiệm, Tuyên Quang, Phan Thiết, Tiến Thành, Tuy Phong và Liên Hương. Công ty yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thông báo trực tiếp cho chính quyền địa phương trước khi mở tràn hoặc tăng lưu lượng xả.

Các hộ dân ven sông Cái (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) di dời tài sản đến nơi khác để tránh lũ. Ảnh: Nguyễn Thanh /TTXVN.

Sáng 24/9, các xã, phường phát đi thông báo đến người dân sinh sống dọc hạ lưu sông, suối; chủ động kê cao tài sản, bảo vệ hoa màu, vật nuôi và không di chuyển, hoạt động tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối trong thời gian các hồ điều tiết nước.

Hiện tại, các lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân di dời tài sản; hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu đến nơi ở khác. Học sinh tại một số trường cũng đã được cho nghỉ học trong ngày 24/9 để đảm bảo an toàn.