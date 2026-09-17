Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng, cho biết mưa lớn kéo dài trong gần ba ngày qua đã khiến một đoạn Quốc lộ 48E qua địa bàn xã bị hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực cầu Khe Đá Hàn.

Nước lũ làm nứt vỡ Quốc lộ 48E ở Nghệ An

Theo chính quyền địa phương, nước từ các khe, suối và khu vực thượng nguồn đổ về nhanh, có thời điểm dâng cao hơn 1 m, tràn qua mặt cầu và các đoạn đường hai bên. Nước lũ chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Dòng nước lớn liên tục xói vào nền đường. Sau khi nước rút, mặt cầu Khe Đá Hàn cùng lớp bê tông nhựa ở hai đầu cầu bị bong tróc, bóc tách và nứt vỡ thành nhiều mảng lớn.

Hình ảnh hiện trường được người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều mảng nhựa đường bị nước lũ nâng lên, xô lệch, tạo thành các khe nứt lớn chạy dọc, ngang mặt đường.

Tại một số vị trí, nước lũ khoét sâu và cuốn trôi vật liệu phía dưới, làm lộ lớp đá cấp phối. Mặt đường bị phá vỡ thành từng mảng, có chỗ chênh lệch độ cao, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông.

Trước tình trạng trên, chính quyền xã Quỳnh Thắng đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo và tạm thời không cho người dân, phương tiện qua khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Xây dựng Nghệ An, trong ngày 16/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị chức năng quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông. Trong đó, có 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Hiện các cơ quan chức năng đang theo dõi tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và xử lý những vị trí đường bị hư hỏng do mưa lũ.