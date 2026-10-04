Nước lũ dữ cuồn cuộn đổ về có nơi ngập hơn 1m, hàng chục hộ dân sơ tán khẩn
Nhiều lực lượng dược huy động hỗ trợ sơ tán khẩn cấp hơn 40 hộ dân ở xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) khi mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập, có nơi hơn 1m.
Ngày 4/11, UBND xã Bảo Lâm 2 thông tin lực lượng của địa phương được huy động để sơ tán hơn 40 hộ dân trong vùng ngập đến nơi an toàn và hỗ trợ kê cao, di chuyển tài sản để hạn chế thiệt hại.
Theo UBND xã Bảo Lâm 2, mưa lớn kéo dài từ đêm 3/10 đến sáng 4/10, khiến nước từ thượng nguồn các suối đổ về nhanh, gây ngập nhiều khu vực. Trong đó, tại thôn 8 và thôn 9 của xã có 5 điểm bị ngập, ghi nhận mực nước đo được có vị trí từ 0,8 đến 1,2m.
Trước tình trạng trên, địa phương này huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng khác nhau tiếp cận các khu vực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và sơ tán 40 hộ dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.
Ngoài ra, UBND xã Bảo Lâm 2 huy động lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.
Mưa lớn cũng ngập một số khu dân cư và điểm du lịch tại phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng). Nhiều lực lượng tiếp cận các khu vực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nuoc-lu-du-cuon-cuon-do-ve-co-noi-ngap-hon-1m-hon-40-ho-dan-so-tan-khan-cap-2561567.html