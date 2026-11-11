Nước lũ dâng, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập

Sáng 11-11, nước lũ dâng tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Bình Chương. Khoảng 4 giờ 30 phút, nước bắt đầu tràn qua các tuyến đường, gây ngập một số khu dân cư tại thôn Thạch An.

Nước ngập một số nơi trên địa bàn xã Bình Chương

Ông Phạm Ngọc Lân, Trưởng thôn Thạch An, cho biết, nước dâng khiến 3 khu vực trên địa bàn thôn bị ngập, trong đó một số vị trí nước lên nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Ngay từ sáng sớm, đội xung kích, lực lượng an ninh cơ sở, thôn đội trưởng cùng Ban công tác Mặt trận và các thành viên quân dân chính thôn đã tổ chức vận động người dân chủ động di dời.

Khẩn trương di dời gia súc đến nơi cao ráo

Chính quyền đã tiến hành vận động các hộ dân di chuyển đến nơi an toàn. Người dân cũng khẩn trương đưa gia súc, gia cầm lên khu vực cao ráo và nhà văn hóa thôn. Lực lượng tại chỗ tiếp tục túc trực, sẵn sàng hỗ trợ di chuyển người và tài sản nếu nước tiếp tục dâng. Những đoạn đường ngập được cắm biển cảnh báo, giăng dây để ngăn người dân qua lại, phòng tránh tai nạn.

Các lực lượng hỗ trợ người dân kê đồ lên cao

Tại thôn Ngọc Kì (xã Bình Chương), nước lũ cũng tràn vào nhiều nhà dân từ chiều 10-11. Ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Kì) cho biết, nước ngập vào nhà đến đầu gối. Nhờ được lực lượng bộ đội hỗ trợ di chuyển tài sản từ trước nên gia đình không bị thiệt hại về đồ đạc. Để chủ động ứng phó, gia đình đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống trong trường hợp nước tiếp tục dâng cao.

Theo ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, mưa lũ đã ảnh hưởng đến khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Chính quyền địa phương tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và trâu bò đến nơi cao ráo.

Chính quyền xã Bình Chương chốt chặn những đoạn đường bị ngập nước

Tại xã Phước Giang, nước sông Phước Giang dâng nhanh khiến 460 hộ dân tại 5 thôn bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt giao thông. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, sáng 11-11, nước sông Trà Bồng cũng dâng cao, gây ngập các khu dân cư tại thôn Đông Yên, Mỹ Huệ (xã Bình Sơn). Tuyến đường từ chợ Hom đến cầu Bà Dầu và đường chính thôn Đông Yên bị ngập, không thể lưu thông. Một số đoạn đường tại thôn Long Vĩnh cũng bị nước tràn qua. Chính quyền địa phương đã cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn thôn Bình Dương cũ nghỉ học, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo tại những vị trí ngập nguy hiểm.

Cũng trong ngày 11-11, tại khu vực tràn xả lũ hồ Hóc Sằm (xã Mộ Đức), nhiều người dân bất chấp dòng nước chảy xiết để xuống đánh bắt cá. Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường, yêu cầu người dân chấm dứt việc đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm.

Hà Vy