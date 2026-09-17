Nước lũ dâng nhanh, Thanh Hóa khẩn cấp gia cố các tuyến đê xung yếu

Khoảng 12h20 ngày 17/9, một đoạn khoảng 30m bờ thuộc kênh T2 trên địa bàn xã Tống Sơn bị vỡ, khiến 20 hộ dân cùng hàng trăm hecta lúa và diện tích nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã Tống Sơn đã khẩn trương báo cáo cấp trên, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, huy động lực lượng Công an, Quân sự, lực lượng xung kích và đông đảo người dân triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát dòng nước và khắc phục điểm vỡ.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền địa phương phát cảnh báo khẩn, đề nghị người dân, đặc biệt các hộ ở khu vực hạ lưu, chủ động di chuyển người già, trẻ nhỏ, tài sản có giá trị và vật nuôi đến nơi an toàn nếu nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tập trung đông người, đứng xem hoặc quay phim tại khu vực xảy ra sự cố; tuyệt đối không di chuyển qua những vị trí nước chảy xiết, ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin từ chính quyền, phối hợp với lực lượng chức năng và sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu, đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2025, ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lớn sau bão khiến lũ trên các tuyến sông ở Thanh Hóa dâng nhanh, làm vỡ khoảng 80m bờ đê kênh T2 thuộc xã Tống Sơn, gây ngập khoảng 200ha lúa và đe dọa an toàn của người dân.

Đến 16h ngày 17/9, mưa lớn gây sạt lở mái đê, tràn một số vị trí đê bao, làm ngập nhiều tuyến đường và diện tích sản xuất tại xã Xuân Tín. Địa phương đã huy động lực lượng xử lý các điểm xung yếu, đồng thời di dời 17 hộ với 75 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Xuân Tín, tại K3+050-K3+065 đê hữu Cầu Chày xảy ra sạt lở mái đê dài khoảng 15m, sâu 30-60cm. Nhiều đoạn đê bao tả, hữu Quảng Phú và đê hữu Cầu Chày bị nước tràn, ngập; nước cũng tràn qua thành cầu Nha.

Địa phương đã xử lý 4 điểm lồng máng, cống qua đê nhằm hạn chế nguy cơ nước tràn. Hiện xã tiếp tục theo dõi sát mưa, mực nước sông Cầu Chày, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn.