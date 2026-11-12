Nước lũ dâng cao tràn vào lớp, 16.700 học sinh phải nghỉ học

Ngày 12/11, theo báo cáo của Sở GD-ĐT, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa bàn tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã bị ngập lụt. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục tại những khu vực bị ảnh hưởng đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tổng số học sinh nghỉ học là 16.783 em, cụ thể:

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai (bìa phải) kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước. Ảnh: D.N

Đối với bậc học mầm non, có 3.122 học sinh nghỉ học, trong đó có 3 trường nghỉ học toàn trường thuộc xã Tuy Phước, gồm: Trường Mầm non số 1 Tuy Phước, Trường Mầm non số 2 Tuy Phước và Trường Mầm non số 3 Tuy Phước.

Bậc tiểu học có 7.317 học sinh nghỉ học, trong đó có 5 trường nghỉ học toàn trường, gồm: Trường Tiểu học Nhơn Bình (1 phân hiệu), Trường Tiểu học Nhơn Phú, Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước (1 phân hiệu), Trường Tiểu học Vân Canh và Trường Tiểu học Canh Vinh.

Bậc trung học cơ sở có 3.355 học sinh nghỉ học tại 6 trường thuộc 5 địa phương, gồm: phường Quy Nhơn Đông (Trường THCS Nhơn Bình); phường Quy Nhơn Bắc (Trường THCS Quy Nhơn Bắc); xã Tuy Phước (Trường THCS Nguyễn Đình Thụ); xã Vân Canh (Trường PTDTNT THCS Canh Thuận, Trường THCS Vân Canh); xã Canh Vinh (Trường THCS Canh Vinh).

Bậc trung học phổ thông có 1.937 học sinh nghỉ học, trong đó có 4 đơn vị nghỉ học toàn trường, gồm: Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT số 1 Tuy Phước, Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh, Trường THPT Vân Canh.

Khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.052 học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị, gồm: Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Gia Lai, Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Phước, Trung tâm GDNN-GDTX An Nhơn, Trung tâm GDNN-GDTX Phù Cát và Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Nhơn.

Nước tràn vào lớp học khiến hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ để đảm bảo an toàn. Ảnh: D.N

Ghi nhận vào trưa cùng ngày, nước lũ tiếp tục dâng cao, bắt đầu tràn vào một số phòng học. Cán bộ, giáo viên các trường khẩn trương kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, thiết bị dạy học và những tài sản quan trọng lên vị trí cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), nơi có 2.488 học sinh học tập tại 2 điểm trường, công tác ứng phó cũng được triển khai chủ động. Rút kinh nghiệm từ đợt bão lũ năm 2025, cán bộ, giáo viên đã sớm kê cao bàn ghế, di chuyển hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị dạy học lên tầng 2 để tránh bị ngập nước.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Phạm Văn Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên lên hàng đầu.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các tuyến đường qua sông, suối, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án phòng tránh.

Nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động kê cao bàn ghế để tránh hư hỏng. Ảnh: D.N

Các cơ sở giáo dục được chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học khi điều kiện đi lại và tổ chức dạy học không bảo đảm an toàn. Việc thông báo phải được thực hiện kịp thời đến phụ huynh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cùng với đó, các trường phải kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, chủ động phòng, chống ngập úng, sạt lở, cây xanh gãy đổ; di chuyển hồ sơ, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và tài sản đến nơi an toàn.