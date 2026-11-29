Tình trạng sạt lở đất xảy ra vào khoảng 15h ngày 28-11, tại cầu đường sắt ở Km 1112+240 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn giáp ranh thôn Tân Vinh và Hiển Đông của xã Canh Vinh.

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra tình hình thực tế và thông báo đến đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty CP Đường sắt Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên công ty đã đến hiện trường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó sự cố, đồng thời đề nghị phong tỏa, dừng tàu trên tuyến và huy động nhân lực, vật tư ngăn nước lũ tiếp tục khoét sâu phần nền đường phía sau mố cầu. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều khối lượng đất đá nền đường sắt đã bị cuốn trôi, ray đường sắt nằm vắt qua khu vực nước chảy xiết.

Nền đường sắt bị nước lũ cuốn trôi.

Tại xã Canh Vinh, ngoài sự cố đường sắt, mưa lũ còn gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng khu vực cầu Bà Lương trên Quốc lộ 19C; nước dâng cao làm ngập cầu Ri, gây chia cắt cục bộ.

Tại khu vực đèo Nha Sam tiếp tục xuất hiện sạt lở đất, đá từ mái taluy xuống mặt đường, buộc chính quyền địa phương tạm cấm người và phương tiện qua lại từ 15 giờ ngày 28/11, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Ray đường sắt nằm vắt vẻo khi nền đường bị nước cuốn.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, đến 16 giờ ngày 28-11, toàn tỉnh có 319 nhà bị ngập, 127 hộ với 410 nhân khẩu được di dời, sơ tán đến nơi an toàn; chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu dân cư, tuyến đường, trong đó có các đoạn trên Quốc lộ 1A.

Dự báo từ ngày 28-11 đến sáng 30/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.