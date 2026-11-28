Theo đó, tình trạng sạt lở đất xảy ra vào khoảng 15h ngày 28/11, tại cầu đường sắt ở Km 1112+240 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn giáp ranh thôn Tân Vinh và Hiển Đông của xã Canh Vinh.

Nền đường sắt bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra tình hình thực tế và thông báo đến đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty CP Đường sắt Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên công ty đã đến hiện trường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó sự cố. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều khối lượng đất đá nền đường sắt đã bị cuốn trôi, ray đường sắt nằm vắt qua khu vực nước chảy xiết.

Clip nền đường sắt Bắc - Nam bị nước lũ cuốn trôi:

Clip nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Bắc Nam

Theo Công ty CP Đường sắt Phú Khánh, tình trạng sạt lở xảy ra tại vị trí trên do mưa lớn kéo dài khiến nước lũ đổ về dẫn đến sạt lở, nước lũ luồn qua sau mố cầu phía Nam và cuốn trôi nền đường.

Ray đường sắt nằm vắt vẻo khi nền đường bị nước cuốn.

Ngay khi nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã đề nghị phong tỏa, dừng tàu trên tuyến. Trước tình trạng mưa lũ tiếp diễn, đơn vị tập trung lực lượng, vật tư để ngăn không cho nước lũ tiếp tục khoét sâu phần nền đường sau mố cầu.