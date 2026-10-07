Nước lũ cuồn cuộn như thác ở xã đảo Cù Lao Chàm

Từ sáng 7/10, mưa lớn liên tục trút xuống Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, khiến nhiều khu vực trên đảo xuất hiện dòng nước chảy mạnh, xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp, qua khảo sát, trên địa bàn hiện có 7 điểm tập trung dòng chảy mạnh tại khu vực thôn Bãi Làng và thôn Bãi Hương.

Các điểm nguy hiểm nằm trên tuyến từ Bãi Làng xuống Bãi Hương, khu vực hồ Bãi Bìm, vòng xoay tổ 4 thôn Bãi Làng, đầu thôn Bãi Hương và khu vực Bãi Chồng.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về từ núi xuống các khu dân cư (ảnh: Tuổi trẻ).

Lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp cho biết, qua kiểm tra, chưa ghi nhận tình trạng sạt lở tại các khu vực nói trên.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, nguy cơ mất an toàn cao, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã đặt biển cấm, căng dây cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực, nghiêm cấm người dân đi qua những khu vực nguy hiểm.

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, chính quyền xã tiếp tục rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ, đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.