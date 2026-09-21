Nước láng giềng phía Tây sẵn sàng ứng phó làn sóng người tị nạn Ukraine mới

Ba Lan đang chuẩn bị cho khả năng đón nhận thêm người tị nạn từ Ukraine trong mùa đông tới, nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu buộc nhiều người nữa phải rời khỏi đất nước.

Theo người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Ba Lan, ông Bartosz Grodecki, Ba Lan – quốc gia láng giềng phía Tây của Ukraine – đã có sẵn các kế hoạch ứng phó và rút kinh nghiệm từ việc quản lý dòng người di cư trước đây.

Phát biểu trên đài RMF FM ngày 19/9, ông Grodecki nhắc lại làn sóng người tị nạn Ukraine đến Ba Lan năm 2022 như một ví dụ thực tế. Ông cho biết các thủ tục tiếp nhận đã được kiểm chứng trong thực tiễn.

Theo ông Grodecki, hiện tại nguy cơ xuất hiện làn sóng mới vẫn mang tính giả định, nhưng Ba Lan sẵn sàng phản ứng nếu cần thiết.

"Nếu tình huống đó xảy ra – dù hiện tại đây chỉ là giả định – thì các kế hoạch cần thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng và các quy trình này cũng đã được kiểm nghiệm. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không đi đến mức đó", ông Grodecki nói.

Ông Bartosz Grodecki, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Ba Lan. Ảnh: Polska Agencja Prasowa

Vị quan chức Ba Lan cũng lưu ý rằng mùa đông sắp tới có thể gặp nhiều thách thức do nguy cơ các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến các cuộc thảo luận về kế hoạch sơ tán xuyên biên giới.

Hồi đầu tháng 9, các quan chức của Ba Lan, Litva và Latvia đã gặp nhau để trao đổi về các biện pháp sơ tán có thể áp dụng, với lưu ý rằng mọi kế hoạch cần tính đến tình hình ở các nước láng giềng.

Bên cạnh đó, một số đánh giá ở châu Âu cũng đề cập đến khả năng xuất hiện thêm dòng người di cư từ Ukraine trong mùa đông tới.

Theo báo Berliner Zeitung, thời tiết lạnh hơn cùng với các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng có thể khiến điều kiện sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, từ đó thúc đẩy thêm nhiều người rời khỏi Ukraine.

Số liệu của UNHCR cho thấy, tính đến đầu năm nay, hơn 5,9 triệu người Ukraine đang sinh sống bên ngoài đất nước, phần lớn ở châu Âu. Việc điều kiện sống xấu đi trong những tháng mùa đông có thể làm tăng số người rời đi và tạo thêm áp lực lên hệ thống tiếp nhận hiện có.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã điều chỉnh quy định về quy chế bảo vệ tạm thời dành cho công dân Ukraine.

Từ ngày 31/7, những người nộp đơn mới thuộc độ thực hiện tuổi nghĩa vụ quân sự phải xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc cung cấp bằng chứng được miễn trừ. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, họ sẽ không được cấp quy chế bảo vệ tạm thời.

Một cuộc khảo sát do tổ chức Rating Group (Ukraine) thực hiện từ ngày 21-25/8 với người tị nạn Ukraine tại Ba Lan cho thấy, 31% người được hỏi cho biết đã từng gặp phân biệt đối xử vì quốc tịch hoặc dân tộc trong 12 tháng qua.

Cuộc khảo sát này cũng ghi nhận 51% người tị nạn có kế hoạch trở về Ukraine, trong đó 8% dự định trở về trong thời gian gần và 43% chờ đến khi xung đột kết thúc.

Số lượng người Ukraine nhận được quy chế bảo vệ tạm thời tại EU cũng ghi nhận mức tăng.

Minh Đức (Theo UAWire, Voennoedelo)