Nước lá dứa uống có tốt không?

1. Cách nấu nước lá dứa

Để nấu nước lá dứa đúng cách có thể làm như sau để giữ được mùi thơm, nước trong và dễ uống.

Nguyên liệu

Lá dứa tươi: 8 - 10 lá cho khoảng 1 - 1,5 lít nước, nếu muốn nhạt hơn, dùng 5 - 7 lá.

Muối hạt: Một nhúm nhỏ để rửa lá.

Sơ chế lá

Chọn lá dứa xanh đậm, dày, có mùi thơm rõ, không bị úa hoặc dập rồi rửa sạch dưới vòi nước, sau đó ngâm với nước muối loãng khoảng 5–10 phút rồi xả lại, cắt lá thành khúc dài 5 - 7 cm hoặc thắt nút từng lá để dễ vớt bã sau khi nấu.

Cách nấu lấy nước vừa nhanh vừa giữ hương thơm

Đun sôi 1–1,5 lít nước lọc.

Cho lá dứa vào, đậy nắp, đun sôi trở lại khoảng 30 - 60 giây.

Tắt bếp, để nguyên nắp ủ thêm 15–20 phút.

Mở nắp, vớt lá dứa bỏ bã; nếu muốn nước trong hơn, lọc qua rây hoặc vải mỏng.

Nước lá dứa có mùi thơm đặc trưng và mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ. Ảnh AI.

2. Lợi ích sức khoẻ của nước lá dứa

Nước lá dứa có tính ôn (ấm), vị ngọt nhạt, hơi đắng nhẹ, quy vào các kinh Can, Tỳ, Thận, Vị, thiên về thăng (đưa khí lên) và tán (phát tán ra ngoài). Nước lá dứa có các tác dụng chính gồm:

2.1 Thanh nhiệt, giải độc

Trong Đông y, "nhiệt" và "độc" thường tích tụ ở huyết phận và khí phận gây mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa, miệng khô, nước tiểu vàng, táo bón. Nước lá dứa tuy tính ôn nhưng có vị ngọt nhạt, đây là đặc điểm quan trọng vì theo nguyên tắc "đạm vị thẩm thấp", vị nhạt có khả năng thẩm thấu và bài tiết thấp nhiệt qua đường tiểu tiện. Khi thấp nhiệt được đào thải, nhiệt độc trong cơ thể cũng theo đó mà giảm.

2.2 Lợi tiểu, hỗ trợ chức năng gan thận

Theo Đông y, thận giữ vai trò quan trọng trong điều hòa cân bằng nước, điện giải và đào thải các sản phẩm chuyển hóa qua nước tiểu. Khi thận hư hoặc thấp nhiệt uất trệ ở hạ tiêu, nước tiểu khó khăn, phù nhẹ, tiểu buốt. Bên cạnh đó, Theo y học cổ truyền, gan (can) chủ sơ tiết, có vai trò điều đạt khí cơ, góp phần duy trì sự vận hành tương đối thông suốt của khí, huyết và tân dịch trong cơ thể. Nếu can (ứng với gan trong y học hiện đại) khí uất kết, ảnh hưởng đến chức năng khí hóa bàng gây rối loạn bài tiết nước.

Nước lá dứa có hương thơm đặc trưng, thường được sử dụng làm thức uống giải khát, giúp lợi tiểu, hỗ trợ chức năng gan thận thải độc.

Trong Ngũ Hành, Can (Mộc) và Thận (Thủy) có quan hệ tương sinh (Thủy sinh Mộc). Khi thận thủy được điều hòa, Can mộc được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Ngược lại, khi Can khí sơ tiết tốt, thận thủy cũng được lưu thông.

2.3 An thần

Trong Đông y, tinh thần, giấc ngủ liên quan mật thiết đến Tâm (tâm chủ thần minh), nếu Tâm hỏa vượng hoặc Tâm huyết hư gây mất ngủ, hồi hộp; Can (can tàng hồn), nếu Can khí uất kết hoặc Can huyết dẫn đến dễ cáu gắt, ngủ không sâu; Thận (thận tàng chí), nếu Thận âm hư, tâm thận bất giao, mất ngủ, hay quên. Nước lá dứa có tác dụng hỗ trợ an thần dựa vào:

Hương thơm khai khiếu: Mùi thơm dịu của nước dứa có tác dụng an thần nhẹ, giúp tinh thần thư thái, giảm căng thẳng thần kinh. Trong Đông y, nước lá dứa giúp khai thông tâm khí.

Sơ Can giải uất: Can khí được lưu thông hồn được an trú giấc ngủ sâu hơn, tinh thần ổn định.

Lợi niệu thanh nhiệt: Khi thấp nhiệt được đưa xuống theo đường tiểu tiện, tâm thần không bị nhiễu loạn nên dễ ngủ, ngủ ngon.

2.4 Hỗ trợ tiêu hóa

Tỳ Vị là nguồn gốc của hậu thiên, chịu trách nhiệm tiêu hóa và vận chuyển thức ăn. Khi Tỳ bị thấp khốn (bị thấp quấy nhiễu) gây đầy bụng, ăn không tiêu, phân lỏng, mệt mỏi. Hương thơm của nước lá dứa có tác dụng kiện Tỳ khai vị, đánh thức Tỳ Vị đang bị rối loạn do thấp trệ. Tính ôn có tác dụng ôn trung tán hàn, giúp làm ấm trung tiêu, đẩy hàn khí (nguyên nhân gây đau bụng, lạnh bụng, tiêu chảy) ra ngoài. Vị ngọt nhạt có tác dụng hòa vị, không gây kích thích dạ dày, hỗ trợ tiêu hoá.

2.5 Hỗ trợ ổn định đường huyết

Bệnh đái tháo đường trong Đông y gọi là "Tiêu khát", với ba thể chính gồm Thượng tiêu (Phế) khát nhiều, uống nhiều; Trung tiêu (Vị) ăn nhiều, chóng đói; Hạ tiêu (Thận) tiểu nhiều, nước tiểu ngọt. Vị ngọt nhạt của nước lá dứa giúp bổ âm nhẹ, sinh tân dịch, làm dịu khát, thanh nhiệt giảm nội nhiệt, làm giảm tiêu hao tân dịch và lợi niệu giúp thận bài tiết đường dư thừa. Bên cạnh đó, nước lá dứa còn kiện tỳ giúp Tỳ Vị vận hóa đường tốt hơn, tránh tích tụ.

Ngoài các lợi ích trên, khi dùng nước lá dứa còn hỗ trợ giảm acid uric, giảm đau khớp do nước lá dứa vừa thanh nhiệt, vừa lợi thấp, hành khí hoạt huyết.

Lưu ý quan trọng Mặc dù nước lá dứa có nhiều tác dụng cho sức khoẻ và khá phổ biến nhưng người lớn chỉ nên uống 1–2 ly mỗi ngày, mỗi ly khoảng 150–200 ml, không nên uống quá 1–1,5 lít nước lá dứa mỗi ngày, không dùng loại nước này thay thế hoàn toàn nước lọc. Đối với trẻ nhỏ cần thận trọng, tốt nhất hỏi bác sĩ trước khi dùng.