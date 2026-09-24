Nước khoáng Quảng Ninh (QHW): Chi gần 10 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 12%, duy trì chuỗi chia tiền mặt 10 năm liên tiếp

Chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 12%, duy trì truyền thống chia tiền mặt 10 năm

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 12%. Theo lịch trình, ngày 30/09 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/09. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến vào ngày 07/10.

Với tỷ lệ thực hiện 12%, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.200 đồng. Dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh nghiệp hiện có 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Theo tính toán, tổng số tiền dự kiến chi ra để thanh toán cổ tức đợt này vào khoảng 9,6 tỷ đồng.

Việc thực hiện chi trả lần này giúp doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường với việc duy trì mức chia cổ tức đều đặn liên tiếp 10 năm tính từ năm 2017. Sự ổn định trong chính sách phân phối lợi nhuận được xem là yếu tố thu hút sự quan tâm của giới đầu tư đối với một doanh nghiệp có quy mô nhỏ giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Lợi nhuận năm 2025 đạt 37 tỷ đồng, lên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng năm 2026

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh đạt 212 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với thực hiện của năm 2024 nhưng vẫn vượt 1% kế hoạch đề ra. Trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 37 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bước sang năm 2026, đại hội đồng cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản cụ thể. Ở mục tiêu thấp, doanh thu thuần dự kiến đạt 220 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 4% so với thực hiện năm 2025. Đối với mục tiêu cao, doanh thu thuần kỳ vọng đạt 230 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 8%.

Đi cùng với chỉ tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 cũng được đặt ra tương ứng là 38 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Những con số này thể hiện mức kỳ vọng tăng trưởng từ 2% đến 7% so với kết quả đạt được của năm trước, cho thấy sự thận trọng nhưng vẫn hướng tới sự phát triển ổn định của ban điều hành doanh nghiệp.