Nước hoa gourmand: Khi mùi hương bánh ngọt trở thành xu hướng làm đẹp

Trong ngành nước hoa, nhóm hương này được gọi là gourmand, thuật ngữ dùng để chỉ những mùi hương gợi liên tưởng đến thực phẩm.

Thay vì chỉ tạo cảm giác thơm mát hoặc thanh lịch, nước hoa gourmand tái hiện những hương vị quen thuộc bằng sự kết hợp của các nốt hương được điều chế công phu.

Nước hoa với mùi hương kẹo dẻo ngọt lịm. Ảnh: cewuk

Một trong những cột mốc đáng chú ý của dòng nước hoa này là sự ra đời của Angel của nhà Thierry Mugler năm 1992.

Sản phẩm kết hợp những nốt hương gợi nhớ kẹo bông, chocolate, caramel và vani, góp phần đưa phong cách nước hoa lấy cảm hứng từ món ăn trở nên nổi bật trong thế giới làm đẹp.

Kể từ đó, các nốt hương gourmand ngọt ngào ngày càng có nhiều cách thể hiện khác nhau.

Những mùi hương gợi nhớ kẹo dẻo, vani, sữa hay tiệm bánh rất được yêu thích. Ảnh: cewuk

Tông hồng pastel, bánh kem và chai nước hoa cực kì ngọt ngào. Ảnh: Vita Norway

Đến năm 2026, nước hoa gourmand tiếp tục được quan tâm, nhưng không còn giới hạn ở cảm giác ngọt đậm như bánh kẹo.

Theo tạp chí Vogue trong bài viết công bố tháng 8/2026, các nhà điều chế đang kết hợp vani với mật ong, hương hạt, trái cây và những thành phần ít ngọt hơn để tạo chiều sâu cho mùi hương.

Một số sáng tạo còn sử dụng cà phê, gia vị hoặc hương gỗ nhằm tạo sự cân bằng, giúp nước hoa phù hợp với nhiều phong cách và giới tính.

Nước hoa hồng bên kem vani khá lãng mạn. Ảnh: Nykaa

Mùi hương dịu ngọt đúng xu hướng nước hoa thơm như món tráng miệng. Ảnh: Skylar

Sức hút của dòng nước hoa này không chỉ nằm ở mùi thơm. Hương vani, chocolate hay cà phê có thể gợi nhớ những bữa ăn gia đình, tiệm bánh quen thuộc hoặc một món tráng miệng từng gắn với tuổi thơ.

Những liên tưởng ấy khiến việc lựa chọn nước hoa trở thành trải nghiệm cá nhân, gắn với ký ức và cảm xúc của mỗi người.

Nước hoa vani phủ sắc caramel đánh thức ký ức dịu êm. Ảnh: Fraganote

Bên cạnh đó, nước hoa gourmand cũng mở rộng cách thể hiện cá tính. Người thích sự nhẹ nhàng có thể chọn hương sữa, vani hoặc bánh quy; trong khi những ai yêu thích nét nổi bật có thể tìm đến chocolate đậm, caramel rang hay cà phê kết hợp gia vị.

Một số mùi hương còn pha trộn vị ngọt với hoa và gỗ, tạo cảm giác tinh tế thay vì giống hệt một món ăn.

Nước hoa goumand không chỉ để tạo mùi thơm mà còn gắn với ký ức, cảm xúc và cá tính của người sử dụng. Ảnh: Fraganote

Tuy nhiên, mùi hương trên da có thể thay đổi tùy cơ địa, thời tiết và cách sử dụng. Vì vậy, thử nước hoa trực tiếp trên da trước khi lựa chọn vẫn là cách tốt để tìm được mùi phù hợp.

Từ những nốt hương gợi nhớ món tráng miệng đến các sáng tạo phức tạp hơn, nước hoa gourmand cho thấy làm đẹp không chỉ là chăm chút diện mạo. Đôi khi, một mùi hương quen thuộc cũng đủ khơi dậy ký ức và tạo nên dấu ấn riêng cho người sử dụng.