Nước hồ điều hòa Hà Nội tràn đường

Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến ngày 17/9, mực nước tại nhiều hồ điều hòa ở Hà Nội dâng cao, tràn lên các tuyến đường ven hồ.

Chiều 17/9, khu vực ven hồ Văn Quán vẫn ngập sâu, nước phủ kín nhiều đoạn đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Nước hồ dâng sát mặt đường, nhiều vị trí gần như không còn phân biệt được ranh giới giữa lòng hồ và đường giao thông.

Tại khu vực hồ Than Thở, nước cũng dâng cao sau nhiều giờ mưa lớn, tràn lên đường và khu vực xung quanh.

Trong ngày 17/9, đường Tố Hữu cũng xuất hiện nhiều điểm ngập dù nằm sát hồ điều hòa Đồng Bông 2 - công trình được kỳ vọng tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết hồ Đồng Bông 2 hiện mới vận hành tạm thời, các cửa đập và cửa phai chưa hoàn chỉnh.

Cơ quan chức năng cho biết lượng mưa tập trung lớn khiến hệ thống thoát nước mặt chưa kịp thu gom, dẫn nước về hồ, làm một số vị trí trên đường Tố Hữu ngập cục bộ.

Sau đợt mưa lớn, mực nước tại nhiều hồ, cống và mương dẫn duy trì ở mức cao, tạo áp lực lên hệ thống tiêu thoát nước của thành phố.

Nước đã rút vào chiều 17/9, để lại bùn đất, rác và đất đá dọc khu vực ven hồ Phú Đô. Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 19h cùng ngày, toàn thành phố chỉ còn 10 điểm ngập, giảm 9 điểm so với thời điểm 15h.

Đến cuối ngày 17/9, mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chưa rút hết tại một số khu vực, tiếp tục ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.