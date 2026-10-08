Nước đun sôi để nguội chưa chắc an toàn nếu mắc 5 thói quen này

Để nước đã đun quá lâu

Đun sôi là một trong những cách xử lý nước nhằm tiêu diệt nhiều loại vi sinh vật. Tuy nhiên, sau khi nguội, nước vẫn có thể bị nhiễm bẩn trở lại từ dụng cụ chứa, môi trường hoặc trong quá trình sử dụng.

Vì vậy, không nên mặc định rằng nước đun sôi có thể để trong nhiều ngày mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Gia đình nên đun lượng nước vừa đủ dùng, sau đó chứa trong dụng cụ sạch, có nắp đậy và đặt ở nơi phù hợp.

Nếu nước xuất hiện mùi, vị hoặc màu sắc bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Cứ hết lại đổ thêm nước mới vào bình

Khi bình nước gần cạn, nhiều người có thói quen đổ thêm nước mới vào phần nước cũ để thuận tiện sử dụng. Tuy nhiên, cách này khiến lượng nước cũ tiếp tục nằm trong bình lâu hơn.

Nếu bình chứa không được vệ sinh thường xuyên, cặn bẩn và các chất bám trên thành, đáy bình có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn cho nước mới.

Thay vì liên tục châm thêm nước, nên sử dụng hết phần nước trong bình, vệ sinh dụng cụ rồi mới chứa mẻ nước mới.

Dùng bình nước lâu ngày nhưng ít vệ sinh

Nước sạch cần được chứa trong dụng cụ sạch. Bình sử dụng hằng ngày có thể tích tụ cặn, bụi bẩn hoặc các chất bám trên thành và đáy.

Với những loại bình có vòi, nắp hoặc nhiều khe nhỏ, việc vệ sinh càng cần được chú ý. Đây cũng là những vị trí dễ bị bỏ qua khi chỉ tráng bình sơ qua bằng nước.

Nên rửa bình định kỳ bằng cách phù hợp với chất liệu và thiết kế của bình. Những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với tay hoặc miệng cốc cũng cần được làm sạch kỹ.

Đặt bình ở nơi nóng hoặc có ánh nắng trực tiếp

Vị trí bảo quản cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước. Không nên đặt bình ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, gần bếp, nguồn nhiệt hoặc khu vực nhiều bụi bẩn.

Tốt nhất nên để bình ở nơi sạch, khô ráo, thoáng mát và tránh các nguồn nhiệt.

Nếu sử dụng bình nhựa, cần đọc hướng dẫn của nhà sản xuất về mục đích sử dụng và khả năng chịu nhiệt. Không nên tùy tiện đổ nước nóng vào loại bình không được thiết kế để chứa nước ở nhiệt độ cao.

Uống trực tiếp hoặc dùng cốc chưa sạch để lấy nước

Với bình dùng chung cho nhiều người, uống trực tiếp từ miệng bình có thể đưa vi khuẩn và các chất bẩn từ miệng vào phần nước còn lại.

Tương tự, việc dùng cốc chưa được rửa sạch để múc nước hoặc đưa trực tiếp vào bình cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn.

Cách đơn giản hơn là rót nước ra cốc sạch khi uống. Với bình có vòi, cần giữ vòi sạch và hạn chế để tay chạm trực tiếp vào vị trí lấy nước.

Việc đun sôi không phải bước cuối cùng để đảm bảo chất lượng nước. Sau khi xử lý, nước vẫn cần được bảo quản trong dụng cụ sạch, có nắp và tránh tiếp xúc không cần thiết với môi trường bên ngoài.

Gia đình nên hình thành thói quen đun lượng nước phù hợp với nhu cầu, sử dụng dụng cụ chứa sạch và vệ sinh thường xuyên. Những thay đổi nhỏ này giúp hạn chế nguy cơ nước bị nhiễm bẩn trong quá trình bảo quản và sử dụng hằng ngày.