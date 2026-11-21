Trong những ngày cuối của chiến dịch vận động nhằm giúp đảng Cộng hòa cải thiện kết quả trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã thay đổi chiến lược.

Ông ít nhắc đến Tổng thống Donald Trump hơn và tập trung nhiều hơn vào những vấn đề định hình bản sắc chính trị của riêng mình.

Hai người am hiểu chiến lược này chia sẻ với Reuters rằng sự thay đổi trên là có chủ đích.

Ông Vance và các cố vấn nhận thấy những vấn đề mà ông thúc đẩy - bao gồm chủ nghĩa dân tộc kinh tế, chủ trương kiềm chế trong chính sách đối ngoại và an toàn công cộng - có sức hút chính trị. Đây cũng là những lĩnh vực ông có đủ thẩm quyền để lên tiếng.

Hướng đi khác

Nỗ lực định hình các vấn đề tranh luận của Vance thể hiện rõ trong những ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử.

Trong các bài phát biểu vận động, ông kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa vì họ sẽ điều tra các hành vi gian lận trong những chương trình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người nghèo của chính phủ liên bang.

Ông liên hệ vấn đề này với chương trình nghị sự về nhập cư của Nhà Trắng và chi phí sinh hoạt.

Dù vậy, Vance gần như không đề cập đến cuộc xung đột với Iran và giá xăng, đồng thời hiếm khi nhắc đến ông Trump.

Tại một trong những cuộc vận động cuối cùng ở bang North Carolina, ông Vance nói: “Tôi muốn các con mình có thể lập gia đình và nuôi dạy con cái tại một đất nước năng động, thịnh vượng, tự do và giàu có. Tôi chỉ mong những điều giản dị ấy. Và vì tôi mong muốn những điều đó cho bản thân mình, tôi cũng mong các bạn có được điều tương tự”.

Phó tổng thống JD Vance dường như đang tìm cách xây dựng lại hình ảnh riêng cho mình. Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi này phần nào hé lộ hướng đi riêng mà vị phó tổng thống 42 tuổi có thể lựa chọn khi đảng Cộng hòa bắt đầu tính đến tương lai.

Vance chưa cho biết liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không, nhưng ông được xem là một trong những gương mặt có triển vọng hàng đầu.

Mới đây, Phó tổng thống Mỹ tiếp tục có bước đi rõ nét hơn nhằm củng cố hình ảnh chính trị riêng khi đưa ra đánh giá thẳng thắn về thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ xuất phát từ cuộc xung đột với Iran.

Đồng thời, ông đề xuất một chương trình hành động nhằm giúp đảng này lấy lại vị thế.

Ông Vance kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột, thúc giục đảng Cộng hòa tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đánh giá lại các mối quan hệ đối ngoại.

Không đoạn tuyệt với ông Trump

Bài đăng trên mạng xã hội đánh dấu lần đầu tiên ông công khai đứng về phía chủ trương chấm dứt cuộc xung đột.

Tuy nhiên, 3 người am hiểu hoạt động của Nhà Trắng và công tác truyền thông của ông Vance nói với Reuters rằng Phó tổng thống không có ý định đoạn tuyệt với Tổng thống Trump.

Họ cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã được thông báo trước về bài đăng của ông Vance.

Ông Vance phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại New York hôm 2/11. Ảnh: Reuters.

Ông Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân đã gây sức ép lên các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Khi được hỏi về những bình luận của ông Vance tại một sự kiện diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho rằng “phần lớn là đúng”, song vẫn bảo vệ quyết định ban đầu.

“Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ phải làm như vậy, bởi xét về lâu dài, đó là giải pháp duy nhất”, ABC News dẫn lời ông Trump.

Donald Trump Jr., con trai cả của tổng thống, đã công khai ủng hộ những phát biểu của ông Vance trên mạng xã hội, cùng với một số đồng minh bảo thủ.

Theo Michael Ricci, chiến lược gia đảng Cộng hòa, điều này càng củng cố vị thế của Vance như một ứng viên tiềm năng có thể trở thành gương mặt đại diện cho phe bảo thủ.

Ông Ricci cho rằng thông điệp của Vance cũng buộc phe bảo thủ phải tranh luận những nguyên tắc cốt lõi mà các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa nên theo đuổi trong năm 2028.

“Sẽ là quá đơn giản nếu cho rằng ông ấy làm vậy chỉ để tìm cách tạo sự khác biệt với ông Trump”, Ricci nhận định. “Đây có thể là cách ông ấy tận dụng sức ảnh hưởng từ cương vị phó tổng thống để chủ động định hướng những vấn đề mà giới chính trị phải tranh luận".

Dù vậy, hình ảnh chính trị của ông Vance cũng không hoàn toàn tránh khỏi những tổn thất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đảng Cộng hòa đã thất bại tại những bang nơi ông tham gia vận động tranh cử. Những tổn thất này thể hiện rõ tại Ohio và khu vực phía Bắc bang New York, nơi ông Vance cùng Tổng thống Donald Trump Jr. tham gia vận động cho các ứng viên Cộng hòa trong ngày cuối cùng trước bầu cử. Theo The Daily Beast, phần lớn ứng viên được hai người ủng hộ đều thất bại.

Tại Ohio, ứng viên Dân chủ Sherrod Brown giành lại ghế Thượng viện từ Jon Husted, người được bổ nhiệm thay ông Vance sau khi ông trở thành phó tổng thống.