Nước dâng qua cầu tràn, hàng nghìn hộ dân bị chia cắt

Ngày 15/9, thông tin từ chính quyền xã Tam Thái cho biết, mưa trên địa bàn đã giảm, tuy nhiên nước tại một số cầu tràn chưa rút, nhiều vị trí vẫn ngập sâu, người và phương tiện chưa thể lưu thông.

Trao đổi với phóng viên, ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho biết, hiện khoảng 1.700 hộ dân thuộc địa bàn xã Tam Hợp (cũ) và Tam Thái đang tạm thời bị chia cắt.

“Dù mưa đã ngớt nhưng nước tại các cầu tràn vẫn còn cao. Những vị trí ngập sâu chưa bảo đảm an toàn nên người dân chưa thể qua lại”, ông May thông tin.

Theo chính quyền địa phương, hiện có 3 cầu tràn trên tuyến tỉnh lộ 541B bị nước nhấn sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và giao thương của người dân.

Khoảng 1.700 hộ dân tạm thời bị chia cắt do các cầu tràn trên địa bàn ngập sâu.

Một số công trình cầu kiên cố trên tuyến đang trong quá trình thi công nên việc lưu thông thời gian qua chủ yếu phải qua cầu tạm.

Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước dâng nhanh, nhấn chìm các cầu tạm và gây chia cắt cục bộ.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tam Thái đang duy trì theo dõi tại các vị trí xung yếu, thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước để cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn phương án đi lại phù hợp.

Đặc biệt, các khu vực cầu Bản Khổi và cầu bản Xoóng Con được địa phương chú trọng theo dõi nhằm kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn nếu mực nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu tràn khi nước còn ngập sâu hoặc chảy xiết.

Người và phương tiện chỉ nên lưu thông trở lại khi nước rút và các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Trong thời gian các điểm ngập chưa thể lưu thông, địa phương tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, mực nước tại các cầu tràn để chủ động ứng phó, đồng thời hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra đối với người dân.