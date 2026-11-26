Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 25-26/11, khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to. Mực nước nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông.

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25/11 và sáng 26/11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long, dòng chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ban CHQS xã phối hợp các lực lượng tổ chức chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và công nhân làm việc ban đêm đi theo tuyến đường vòng, tránh khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản.

Ở xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân và các tuyến đường từ Định Tân đi Phú Quý, Châu Thuận Nông. Nước dâng tại các thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An. Ban CHQS xã phối hợp các lực lượng chốt chặn vị trí mất an toàn, cảnh báo người dân hạn chế đi lại và hỗ trợ di dời người, tài sản khi cần thiết.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, chốt chặn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Nhiều tuyến đường ở phường Đức Phổ bị ngập sâu.

Tuyến đường liên thôn Tịnh Tân - An Hải (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở chia cắt.

Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, nhiều tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập. Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông tại các vị trí ngập sâu, huy động lực lượng kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động tham mưu và phối hợp địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng bộ đội giúp người dân qua điểm ngập.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo điểm ngập sâu.

Ban CHQS các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn mất an toàn, kiên quyết không để người dân đi qua nơi nước sâu, chảy xiết.

Các đơn vị đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.