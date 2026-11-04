Nước cuồn cuộn chảy trên đường TP.HCM, Đồng Nai sau mưa lớn

Đường Đồng Nai 'hóa sông' sau 1 giờ mưa như trút Cơn mưa lớn giờ tan tầm ngày 4/11 khiến đoạn đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, Đồng Nai) ngập sâu, nước cuồn cuộn chảy qua đường.

Tại Đồng Nai, khoảng 17h, mưa lớn trút xuống các phường Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng và Trảng Dài khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ.

Đáng chú ý, tại hẻm 68 đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài), nước từ khu dân cư đổ mạnh ra đường, tạo thành dòng chảy xiết. Khu vực giao giữa hẻm và đường Đồng Khởi ngập quá nửa bánh ôtô.

Trong nhiều hình ảnh được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người điều khiển xe máy bị ngã khi cố vượt qua đoạn đường, số khác phải dắt bộ, đi chậm men theo lề đường.

Trên đường Trần Văn Xã, một số vị trí cũng ngập đến bắp chân người lớn. Nhiều người phải dừng bên đường chờ nước rút vì sợ xe chết máy và giao thông ùn ứ cục bộ.

Mưa lớn, nước chảy xiết khiến nhiều người gặp khó khăn khi qua đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài, Đồng Nai.

Cùng thời điểm, nhiều khu vực tại TP.HCM cũng xuất hiện mưa lớn, kéo dài hơn một giờ. Các tuyến đường như Lê Trọng Tấn, Linh Đông, Đỗ Mười, Nguyễn Tri Phương ghi nhận tình trạng ngập nước. Một số nhà dân dọc đường Linh Đông và Lý Tế Xuyên còn bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Tại phường Gò Vấp, nhiều đoạn mặt đường Nguyễn Văn Khối cũng dềnh nước. Mưa lớn trùng giờ cao điểm, kết hợp với mặt đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, khiến việc di chuyển qua các khu vực ngập gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn ở TP.HCM tối 4/11 thậm chí khiến phi công bị giảm tầm nhìn, một số chuyến bay phải bay vòng chờ do không đủ điều kiện an toàn để hạ cánh.

TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đang bước vào cuối mùa mưa. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ đêm 4/11 đến ngày 14/11, thời tiết TP.HCM chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa và nhiễu động gió Đông trên cao, có thể gây mưa dông tại khu vực.

Người dân cần thận trọng khi di chuyển dưới thời tiết mưa dông, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cây xanh gãy đổ, đường ngập sâu hoặc công trình giao thông bị hư hại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mai An