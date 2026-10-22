Nước cờ bất ngờ của Mỹ tại loạt căn cứ Trung Đông, ý đồ nào phía sau?

Ngày 21/10, đài NBC News dẫn lời quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc âm thầm điều chuyển binh sĩ khỏi căn cứ ở Jordan, Qatar và Kuwait. Động thái diễn ra khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc đợt tấn công quân sự mới nhằm vào cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran.

Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ thu giảm nhân sự tại nhiều cơ quan đại diện trong khu vực. Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út chuyển sang chế độ sơ tán bắt buộc, chỉ giữ lại nhân viên thiết yếu. Nhân viên không thiết yếu và gia đình được lệnh rời nước này.

Quân đội Mỹ. (Ảnh: Getty)

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott, quyết định được đưa ra vì “lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ngày càng gia tăng hành động thù địch nhằm vào Ả Rập Xê Út”. “An toàn và an ninh của nhân viên Bộ cùng gia đình họ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, ông Pigott viết trên mạng xã hội.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Timothy Hawkins từ chối bình luận về thông tin điều chuyển quân nói trên.

“Chúng tôi thường xuyên điều chuyển binh sĩ và khí tài để tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi không thảo luận về hoạt động điều chuyển liên quan, vì lý do an ninh tác chiến”, ông Hawkins cho biết.

Theo NBC News, các phương án đang được xem xét gồm những đợt không kích ngắn, tương tự chiến dịch Midnight Hammer (Búa nửa đêm) hồi tháng 6/2025 nhằm gây thêm sức ép kinh tế, buộc Iran quay lại bàn đàm phán và mở lại eo biển Hormuz.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa trong cuộc tấn công hồi tháng 3. (Video: 9News)

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được cho là ủng hộ tiếp tục thực hiện chiến dịch. Một số quan chức khác lại lo ngại, vì Washington chưa có mục tiêu rõ ràng để kết thúc xung đột.

NBC News dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc cho hay ông Trump cũng không loại trừ khả năng dùng bom GBU-43/B, còn gọi là MOAB, loại bom phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí Mỹ.

Những diễn biến dồn dập này xuất hiện giữa lúc có thông tin cho rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên Tổng thống Trump các phương án cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.