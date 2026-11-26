XEM CLIP: Dòng nước cuồn cuộn chảy qua một tuyến đường ở Lý Sơn (nguồn: Lý Sơn)

Ngày 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay khiến một số tuyến đường và khu dân cư thấp trũng trên địa bàn bị ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ (tính đến 9h ngày 26/11), lượng mưa ghi nhận tại Lý Sơn lên tới 398,2mm.

Nước tại nhiều khu vực dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân chật vật dắt xe máy qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: L.S

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tại khu vực bị ngập. Ảnh: L.S

Đáng chú ý, tại khu vực Xóm Cầu, đoạn đường liên thôn từ Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn đến ngã tư trước trụ sở UBND xã An Hải cũ bị ngập sâu, nước chảy xiết, bùn đất tràn ra mặt đường, gây trơn trượt.

Công an đặc khu Lý Sơn đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giăng dây, đặt cột tiêu cảnh báo, bố trí lực lượng chốt trực, không để người và phương tiện đi vào đoạn đường nguy hiểm.

Khu vực đồng ruộng cũng bị ngập úng. Nhiều giếng, hố sâu và công trình thoát nước dễ bị nước che khuất, khiến người dân khó nhận biết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khu dân cư ở Lý Sơn bị ngập nước.

Nước ngập sân nhà dân. Ảnh: L.S

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; tuyệt đối không tự ý tháo gỡ dây cảnh báo hoặc cố tình điều khiển phương tiện qua khu vực đã được chốt chặn.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết, lựa chọn tuyến đường an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn hỗ trợ người dân dọn bùn đất trên tuyến đường bị ngập. Ảnh: N.X

Lực lượng công an giăng dây cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Như Lệnh

Không chỉ tại Lý Sơn, mưa lớn trong hai ngày 25-26/11 còn gây ngập lụt, sạt lở đất tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại xã Vạn Tường, nước chảy tràn qua đoạn đường nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long, tạo dòng chảy xiết. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông theo tuyến đường khác.

Tại xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân và các tuyến đường từ Định Tân đi Phú Quý, Châu Thuận Nông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khơi thông dòng chảy tại một con hẻm. Ảnh: N.X

Ở phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường tại tổ dân phố Phổ Minh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, chốt chặn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, nhiều tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông tại các vị trí ngập sâu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua điểm ngập. Ảnh: Kim Cúc

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông.

Các đơn vị đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.