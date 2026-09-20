Nước chanh gừng mật ong có lợi gì trong những ngày giao mùa?

Khi thời tiết chuyển sang mùa thu, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi có thể khiến một số người cảm thấy khô rát họng, ho hoặc khó chịu đường hô hấp. Nước chanh gừng mật ong vì thế thường được lựa chọn như một thức uống ấm, dễ dùng trong những ngày giao mùa.

Lợi ích của thức uống này chủ yếu đến từ việc bổ sung nước cùng các thành phần dinh dưỡng có trong chanh, gừng và mật ong. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp điều trị bệnh và không nên sử dụng để thay thế thuốc hoặc các biện pháp điều trị cần thiết.

Bổ sung nước cho cơ thể

Sau nhiều giờ ngủ, uống một cốc nước vào buổi sáng giúp bổ sung lượng chất lỏng cho cơ thể. Đây cũng là một trong những lợi ích cơ bản nhất của nước chanh gừng mật ong.

Chanh, gừng và mật ong tạo hương vị, giúp thức uống dễ sử dụng hơn. Trong đó, mật ong cung cấp đường và năng lượng, còn lượng vitamin C nhận được phụ thuộc vào lượng chanh sử dụng.

Việc uống đủ nước càng cần được chú ý khi cơ thể mất thêm chất lỏng do sốt hoặc đổ nhiều mồ hôi. Dù vậy, nước lọc vẫn nên là nguồn bổ sung nước chủ yếu trong ngày.

Chanh góp phần bổ sung vitamin C

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C – chất dinh dưỡng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hoạt động chống oxy hóa, chức năng miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Thêm một lượng nước cốt chanh vừa phải vào nước ấm có thể góp phần bổ sung vitamin C cho khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin C trong mỗi cốc sẽ phụ thuộc vào lượng chanh được sử dụng.

Vitamin C cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, nhưng nước chanh không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng và cũng không nên được coi là biện pháp điều trị cảm cúm hay ho. Rau xanh và nhiều loại trái cây vẫn là những nguồn cung cấp vitamin C quan trọng.

Gừng chứa nhiều hợp chất thực vật

Gừng chứa gingerol cùng nhiều hợp chất thực vật khác, đồng thời tạo vị cay ấm và mùi thơm đặc trưng cho thức uống.

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn và nôn trong những trường hợp nhất định. Tuy nhiên, lượng gừng sử dụng trong một cốc nước thường không nhiều, do đó không nên coi nước chanh gừng mật ong là phương pháp điều trị tình trạng buồn nôn.

Người có dạ dày nhạy cảm cũng nên điều chỉnh lượng chanh và gừng. Nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, khó chịu sau khi uống thì nên giảm lượng sử dụng hoặc ngừng uống.

Mật ong có thể giúp làm dịu cơn ho

Mật ong từ lâu được sử dụng khi xuất hiện tình trạng ho hoặc khô rát họng. Một số bằng chứng cho thấy mật ong có thể hỗ trợ giảm triệu chứng ho cấp ở trẻ trên 1 tuổi mắc nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Pha một lượng nhỏ mật ong với nước ấm cũng tạo thành thức uống dễ chịu cho cổ họng. Tuy nhiên, tác dụng chủ yếu là hỗ trợ giảm triệu chứng, không thay thế việc xác định và điều trị nguyên nhân gây ho.

Đặc biệt, không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum.

Uống nước chanh gừng mật ong thế nào?

Có thể sử dụng nước ấm, thêm vài lát gừng tươi, một lượng nước cốt chanh vừa phải và một ít mật ong. Không nên cho quá nhiều mật ong bởi điều này làm tăng lượng đường và năng lượng trong thức uống.

Nên dùng nước ấm thay vì nước quá nóng. Lượng chanh và gừng cũng cần được điều chỉnh tùy khả năng dung nạp, nhất là với những người dễ gặp tình trạng khó chịu ở dạ dày.

Người cần kiểm soát lượng đường nên tính lượng đường từ mật ong vào tổng khẩu phần trong ngày. Trường hợp ho kéo dài, sốt cao, khó thở hoặc các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng cần được thăm khám, thay vì chỉ dựa vào các loại thức uống tại nhà.

Nhìn chung, nước chanh gừng mật ong có thể là lựa chọn dễ sử dụng trong những ngày giao mùa. Tuy nhiên, duy trì chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và ngủ đủ vẫn quan trọng hơn việc phụ thuộc vào một loại thức uống để bảo vệ sức khỏe.