Nước bủa vây, tiến độ dự án đường huyết mạch hơn nghìn tỷ ở Huế 'hụt hơi'

Nước bủa vây công trường dự án đường huyết mạch hơn nghìn tỷ ở Huế

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) dài khoảng 9,59km, được phê duyệt tháng 10/2023, khởi công tháng 1/2025, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm sau.

Dự án gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu số 20 dài khoảng 3,49km (nối với Quốc lộ 1A tại khu vực sân bay Phú Bài). Gói thầu số 21 dài khoảng 6,1km (nối với đường Tố Hữu). Tuyến đường nhằm kết nối trung tâm TP Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, giảm tải cho Quốc lộ 1A và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. Ngoài ra, công trình còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác quỹ đất và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Khu đô thị mới An Vân Dương.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường gói thầu số 21, những đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí bị ngập nước không thể thi công, ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Tình trạng ngập nước không chỉ xảy ra tại các tuyến đường công vụ dẫn vào công trường mà còn bao quanh một số máy móc và khu nhà ở của công nhân. Tại nhiều vị trí, mặt bằng thi công bị nước bao phủ, đường công vụ không bảo đảm điều kiện để phương tiện đi lại.

Thực trạng ngập nước khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến, dù dự án đang trong giai đoạn triển khai các hạng mục nền, móng đường và cầu. Nhiều máy móc trong công trường thi công dự án cũng bị nước bủa vây sau những đợt mưa lớn, thậm chí bị ngập nước.

Các vị trí bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu đang ngập nước nên chưa thể thi công. Đường công vụ phục vụ xây dựng cầu có cao độ thấp, từ 0,4-1,3m, nhiều đoạn ngập cục bộ khiến phương tiện không thể tiếp cận. Do đó, gói thầu số 21 tạm thời chưa thể triển khai tại các vị trí này. Nhà thầu chỉ tập trung thi công ở những đoạn nền đường cao, từ đường Hoàng Hữu Thường đến đường Thuận Hóa

Một cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương (chủ đầu tư dự án) cho biết, gói thầu số 21 gặp khó khăn do nhiều vị trí thấp trũng, các tuyến đường công vụ dẫn vào khu vực thi công cầu thường xuyên ngập nước trong mùa mưa. Thời gian tới, khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai, tập trung nhân lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, ghi nhận tại khu vực địa hình thuận lợi không bị ngập nước, nhà thầu thi công đang huy động công nhân, máy móc trở lại công trường sau mưa lớn để tiếp tục thi công các hạng mục.

Tại gói thầu số 20, do địa hình thuận lợi hơn, đơn vị thi công đang nỗ lực thi công nhân những ngày thời tiết thuận lợi. Hiện tiến độ hoàn thành nền, móng đường trên chiều dài 1,8/3,4km (đạt khoảng 52,9%). Một số đoạn cũng đang bắt đầu được thảm nhựa với tổng chiều dài khoảng 200 mét.

Đổi chủ đầu tư, “trảm” nhà thầu Tháng 7/2026, UBND TP Huế thống nhất chủ trương chuyển chủ đầu tư Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương), nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện tình trạng thi công ì ạch, đẩy nhanh tiến độ. Trước đó theo chủ đầu tư, do không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và cam kết tại gói thầu số 21, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng. Doanh nghiệp này từng hai lần bị xử phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền 411 triệu đồng. Chủ đầu tư yêu cầu các thành viên còn lại trong liên danh nhà thầu phân chia phần việc sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng, đồng thời khẩn trương tổ chức thi công trở lại tại gói thầu số 21. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 350 tỷ đồng, đến nay giải ngân 227,167 tỷ đồng (đạt 64,9% kế hoạch). Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao 58,31/60,2 héc-ta, tương ứng khoảng 8,9/10,1km tuyến (đạt 96,8%), phần còn lại đang được các phường tiếp tục xử lý, dự kiến hoàn thành phần lớn trong tháng 10/2026. Tại gói thầu số 21, khối lượng nền, móng đường đạt 87.912/297.480m² (tương đương khoảng 29,5%), 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45% khối lượng.