Nước biển ở khu vực cá chết tại Quảng Trị có thông số trong giới hạn cho phép

Theo báo cáo ngày 9/10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển xuất hiện từ đêm 30/9 đến trưa 1/10/2026 tại khu vực biển Đá Nhảy, giáp ranh hai xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Cá chết dạt vào bờ trên chiều dài khoảng 1,5km, khối lượng ước tính hơn 100kg, chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15-17cm.

Đoàn kiểm tra trao đổi, nắm tình hình tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch. (Ảnh: Minh Phương)

Sau khi nhận thông tin, UBND hai xã Đông Trạch và Bắc Trạch đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân thu gom, chôn lấp cá chết, không sử dụng làm thực phẩm; đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Ngày 3/10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết. Đoàn ghi nhận 3 vị trí còn cá chết, mỗi vị trí khoảng 10-20 con, kích thước khoảng 15-17cm. Số cá này đã phân hủy; không phát hiện cá mới chết dạt vào bờ hoặc cá chết còn nguyên con, trôi nổi tại vùng nước ven bờ.

Cán bộ chuyên môn lấy mẫu nước biển ngày 3/10 để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. (Ảnh: Minh Phương)

Đoàn công tác lấy một mẫu nước biển ven bờ để phân tích chất lượng. Cơ quan thú y không lấy mẫu cá xét nghiệm dịch bệnh do cá đã phân hủy, không còn bảo đảm chất lượng và điều kiện cần thiết để xác định tác nhân gây bệnh.

Theo kết quả phân tích mẫu nước biển do Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường lấy ngày 3/10, tất cả các thông số được phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển tại khu vực Đá Nhảy trong 4 đợt thuộc chương trình quan trắc môi trường tỉnh năm 2026 cũng cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn này.

Từ các kết quả trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định chưa đủ cơ sở xác định cá chết do môi trường nước gây ra. Đối với khả năng cá chết do bệnh truyền nhiễm, Sở cho biết hiện tượng chỉ ghi nhận ở cá mòi, xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn. Với hiện trạng thực tế và thông tin thu thập được tại thời điểm kiểm tra, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cá chết do bệnh truyền nhiễm.

Đáng chú ý, từ ngày 1/10 đến thời điểm báo cáo ngày 8/10, cơ quan chức năng không phát hiện thêm cá biển chết trôi dạt vào bờ tại hai xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng không ghi nhận hiện tượng tương tự.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND hai xã Đông Trạch, Bắc Trạch và các địa phương ven biển tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện, báo cáo khi có diễn biến bất thường; phối hợp với các đơn vị chức năng lấy mẫu phân tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trường và dịch bệnh khi cần thiết.

Đoàn kiểm tra trao đổi, hoàn tất biên bản ghi nhận sau khi khảo sát thực tế khu vực ven biển Đá Nhảy. (Ảnh: Minh Phương)

Sở cũng đề nghị các địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản vùng ven bờ, kiểm tra hoạt động của tàu cá để kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không sử dụng nghề, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc thuộc Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam hỗ trợ địa phương xác định chính xác nguyên nhân hiện tượng thủy sản chết.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin về tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển khu vực thôn Tân Lý, xã Đông Trạch và vùng giáp ranh xã Bắc Trạch. Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, cá chết nằm rải rác trên bãi cát, một số đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi.