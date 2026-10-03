Nước biển ở đảo Thái Lan chuyển màu xanh lục sau mưa lũ

Nước biển ở đảo Koh Larn, Thái Lan hóa xanh lục đậm sau mưa lớn, ngày 1/10. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.

Theo Reuters, trong tuần qua, những mảng nước xanh lục đậm bắt đầu xuất hiện dọc một số khu vực ven đảo Koh Larn (hay Ko Lan), thuộc Pattaya, tỉnh Chonburi, trong khi một số đoạn bờ biển khác chưa bị ảnh hưởng.

“Màu nước thay đổi do một loại sinh vật phù du có tên Noctiluca”, ông Arvut Munhapon, nghiên cứu viên cấp cao, Trưởng bộ phận Nghiên cứu môi trường biển thuộc Viện Khoa học biển, Đại học Burapha, cho biết.

Nhóm nghiên cứu 4 người đã có mặt tại đảo để lấy mẫu nước, kiểm tra chất lượng và đưa mẫu về phòng thí nghiệm nhằm xác định các loài sinh vật phù du, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá rõ hơn tình trạng hiện nay.

Sinh vật phù du sinh sản là hiện tượng tự nhiên, có thể xảy ra theo chu kỳ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng này đang diễn biến nghiêm trọng hơn tại nhiều nơi trên thế giới khi nhiệt độ nước biển tăng do biến đổi khí hậu.

Dòng chảy mang theo phân bón và nước thải giàu chất dinh dưỡng từ đất liền cũng đổ ra biển, tạo nguồn thức ăn khiến sinh vật phù du phát triển nhanh.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy khoảng nước biển màu xanh lục tại Koh Lan, ngày 1/10. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.

Một đợt sinh sản của vật phù du thường kéo dài 2-3 ngày. Sau đó, khi chúng chết hàng loạt, quá trình phân hủy sẽ tiêu thụ lượng lớn oxy trong nước, có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy, hình thành “vùng chết” - nơi lượng oxy quá thấp để các sinh vật biển tồn tại.

Ông Anukul Buranapratheprat, Phó giám đốc Viện Khoa học biển, Đại học Burapha, cho biết tình trạng thiếu oxy là vấn đề đáng lo ngại nhất.

“Theo nghiên cứu của tôi, tình trạng này ở khu vực phía trong vịnh Thái Lan thực sự đã trở nên nghiêm trọng hơn”, ông nói.

Một vùng biển có diện tích lớn với hàm lượng oxy thấp sẽ không đủ để duy trì sự sống của các sinh vật biển sống dưới đáy.

Du khách bơi trong nước biển có màu xanh lục tại đảo Koh Larn, Thái Lan, ngày 1/10. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.

Các nhà nghiên cứu nhận định mùa gió mùa và hiện tượng El Niño trong năm nay có thể góp phần làm gia tăng hiện tượng sinh vật phù du nở hoa cũng như tình trạng thiếu oxy. Nước biển ấm có khả năng giữ ít oxy hòa tan hơn. Tuy nhiên, ông Anukul cho rằng cần thêm nghiên cứu để xác định rõ mối liên hệ này.

Trong những tuần gần đây, nhiều khu vực của Thái Lan, bao gồm các tỉnh miền Trung và Bangkok, hứng chịu ngập lụt nghiêm trọng. Lượng nước ngọt lớn từ đất liền đổ ra cũng làm gia tăng lượng nước chảy vào vịnh Thái Lan.

Các hàng quán ven biển cho biết lượng khách giảm kể từ khi nước biển chuyển màu. Một số du khách di chuyển sang những khu vực khác trên đảo, nơi nước vẫn trong bình thường. Nhiều người thậm chí không xuống biển vì lo ngại trước màu nước bất thường.

“Tôi thấy nước biển xanh khác thường nên không dám xuống. Tôi sợ bị nổi mẩn trên da”, Latipeya Thantibhapat, du khách 29 tuổi đến từ Chiang Mai, nói.