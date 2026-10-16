Nước biển chia hai màu ở Quảng Ngãi, kéo dài cả cây số

Nước biển chia hai màu ở Quảng Ngãi, lằn ranh kéo dài cả cây số.

Chiều 16/10, ghi nhận của phóng viên tại khu vực cửa biển Cổ Lũy (đoạn giữa xã An Phú và xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) mặt nước xuất hiện hiện tượng phân thành hai màu rõ rệt. Một bên có màu vàng đục, bên còn lại màu xám, tạo thành lằn ranh kéo dài dọc cửa biển.

Theo người dân địa phương, hiện tượng này xuất hiện trong nhiều thời điểm những ngày gần đây. Vị trí phân tách hai màu nước nằm cách bờ khoảng 100-200 m, kéo dài cả cây số.

Dải nước 2 màu rõ rệt ở cửa biển Cổ Lũy (tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện tượng này cũng tương tự tại khu vực cuối dòng sông Phú Thọ (xã An Phú) trước khi dòng nước hợp lưu rồi đổ về cuối sông Trà Khúc sự khác biệt về màu nước cũng có thể quan sát khá rõ.

Anh Lê Ngọc Đức (trú phường Cẩm Thành) cho biết, khi đi qua khu vực cầu Cổ Lũy, anh khá bất ngờ khi thấy mặt nước như được chia thành hai dải màu riêng biệt, lằn ranh giữa hai màu kéo dài khá xa. Hình ảnh này khiến nhiều người đi ngang khu vực chú ý, tò mò.

Hai vệt màu đối lập nhau ở cửa biển Cổ Lũy.

Một số ngư dân xã An Phú cho biết, hiện tượng này thường xuất hiện sau những đợt mưa lớn. Nước từ thượng nguồn cuốn theo phèn, phù sa và cặn đất đổ ra cửa biển, khi gặp vùng nước sâu cùng tác động của triều cường nên chưa hòa trộn ngay, tạo thành hai dải màu với ranh giới khá rõ.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, khi sóng đánh, lượng cặn từ đất liền tiếp tục bị cuốn ra biển khiến sự khác biệt màu nước càng dễ nhận thấy. Đây là hiện tượng tự nhiên, thường chỉ kéo dài vài ngày rồi giảm dần khi lượng nước sông và phù sa giảm.

Hiện tượng này cũng tương tự tại khu vực cuối dòng sông Phú Thọ (xã An Phú) trước khi dòng nước hợp lưu rồi đổ về cuối sông Trà Khúc.

“Khi dòng nước từ sông Trà Khúc mang nhiều phù sa, đổ ra biển trong lúc triều cường từ ngoài biển dâng vào, hai khối nước có đặc điểm khác nhau tạm thời chưa hòa trộn, tạo nên “ranh giới” khá rõ trên mặt nước”, một ngư dân nói.