Nùng Indigo đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Dự án Nùng Indigo phát triển các sản phẩm nhuộm chàm truyền thống, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Cuộc thi năm nay thu hút 315 dự án đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên cả nước. Sau 3 vòng bán kết khu vực, Ban Tổ chức lựa chọn 29 dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả thuyết trình, trình chiếu video giới thiệu dự án, sản phẩm và trực tiếp bảo vệ ý tưởng trước Ban Giám khảo. Nhóm tác giả Bùi Thị Hoài và Vương Thị Trang giới thiệu dự án “Nùng Indigo - Bảo tồn và phát triển nghề nhuộm chàm truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng”, với quy trình nhuộm chàm thủ công bằng nguyên liệu tự nhiên; phát triển các sản phẩm từ chàm gắn với hoạt động trải nghiệm văn hóa và du lịch cộng đồng. Dự án hướng tới gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của người Nùng An, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời mở ra hướng khởi nghiệp từ giá trị văn hóa bản địa cho thanh niên địa phương.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các dự án tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 9 giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Nùng Indigo là 1 trong 3 dự án được trao giải khuyến khích.

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được Trung ương Đoàn tổ chức thường niên nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên nông thôn; đồng thời tạo cơ hội kết nối các dự án tiềm năng với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.