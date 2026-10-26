Number 1 Active tiếp sức học sinh Thủ đô chinh phục sân chơi tuổi trẻ

Đánh dấu 25 năm bền bỉ vun đắp sân chơi thể thao học đường, mùa giải năm nay lập kỷ lục về quy mô, tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí vươn lên và khát vọng tuổi trẻ.

Toàn cảnh lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2026.

Lễ khai mạc nhận được sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, Công an TP Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông cùng các nhà sáng lập giải đấu qua nhiều thế hệ và các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành thể hiện sự quan tâm, chung tay phát triển thể thao học đường, góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh Thủ đô rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện.

25 năm bền bỉ vun đắp sân chơi thể thao học đường

Có những trận bóng được nhớ bởi bàn thắng quyết định, có những mùa giải được ghi dấu bằng chiếc cúp vô địch. Nhưng với Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, giá trị lớn hơn cả là hành trình 25 năm tạo dựng một không gian để học sinh được sống với đam mê, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng tình bạn và trưởng thành qua từng trận đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, hành trình 25 năm không chỉ được tạo nên bởi hàng nghìn trận đấu sôi động, mà còn bởi những ký ức thanh xuân, tình bạn và tinh thần đồng đội được vun đắp qua nhiều thế hệ học sinh.

Nhà báo Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Với mùa giải 2026, quy mô giải đấu tiếp tục được mở rộng với 130 đội bóng đến từ 130 trường THPT, vượt kỷ lục 125 đội của năm 2025. Gần 1.950 cầu thủ học sinh cùng 130 huấn luyện viên tham gia tranh tài, dự kiến tạo nên 264 trận đấu trong gần ba tháng.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sức hút ngày càng lớn của một sân chơi nơi học sinh không chỉ được thi đấu, mà còn có cơ hội học cách phối hợp, tôn trọng kỷ luật, ứng xử trước thắng - thua và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân.

Để một giải đấu có quy mô lớn được tổ chức bài bản, an toàn và duy trì sức sống qua nhiều năm, sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của các cơ quan quản lý, chính quyền thành phố có vai trò quan trọng.

Sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội cùng các lực lượng, đơn vị liên quan góp phần đưa thể thao đến gần hơn với đời sống học đường, tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, ban ngành thành phố Hà Nội cùng đại biểu tặng cờ lưu niệm cho 130 đội bóng.

Từ sân cỏ, những giá trị của giáo dục được tiếp nối bằng trải nghiệm thực tế: Tinh thần đồng đội, ý thức trách nhiệm, sự trung thực, khả năng vượt khó và thái độ tôn trọng người khác. Đây cũng là những hành trang quan trọng giúp các em tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Mùa giải năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong dịp Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên. Hai dấu mốc - 25 năm giải bóng đá học sinh và 50 năm hình thành, phát triển của tờ báo - cùng khẳng định sự gắn bó lâu dài giữa báo chí, giáo dục, thể thao và đời sống cộng đồng Thủ đô.

Number 1 tiếp sức cho tinh thần dám thử thách, bền bỉ vươn lên

Một sân chơi học đường có thể được khởi đầu bằng tình yêu bóng đá, nhưng để duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ, giải đấu cần sự chung tay của những tổ chức, doanh nghiệp cùng chia sẻ niềm tin vào giá trị của thể thao và sự phát triển của người trẻ.

Trong hành trình ấy, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và nhãn hàng Number 1 Active tiếp tục đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô với vai trò nhà tài trợ chính, góp phần tiếp sức cho sân chơi giàu ý nghĩa, nơi những người trẻ được khuyến khích sống năng động, nuôi dưỡng đam mê và không ngừng nỗ lực.

Sự đồng hành này không chỉ hiện diện trong một mùa giải, mà còn gắn với thông điệp khích lệ thế hệ trẻ chủ động rèn luyện, kiên trì theo đuổi mục tiêu và phát huy tinh thần tích cực trong cuộc sống.

Trên sân bóng, mỗi cầu thủ đều có cơ hội trải nghiệm những bài học không thể chỉ học qua sách vở: Biết phối hợp vì mục tiêu chung, giữ vững tinh thần khi gặp bất lợi, đứng dậy sau thất bại và cùng đồng đội tiến về phía trước.

Đó cũng là những giá trị mà Tân Hiệp Phát hướng đến trong hành trình đồng hành với cộng đồng: khuyến khích lối sống năng động, tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ phát triển và góp phần lan tỏa những điều tích cực trong xã hội.

Chia sẻ với các cầu thủ trẻ tại lễ khai mạc, Vũ Phương Thanh - vận động viên siêu sức bền đã chiến thắng thử thách 3 môn phối hợp cực đại (ultra triathlon) dài nhất thế giới Triple Deca Continuous (bơi 144km, đạp xe 5.400km, chạy bộ 1.260km), đại diện Tân Hiệp Phát nhắc lại những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, khi tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý thức trách nhiệm được hình thành từ những trải nghiệm học tập, rèn luyện và hoạt động tập thể.

Theo cô, đó chính là những nền tảng quan trọng giúp mỗi người trưởng thành, vững vàng hơn trước thử thách và từng bước chinh phục những mục tiêu lớn trong cuộc sống.

Chị Vũ Phương Thanh - vận động viên siêu sức bền, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ, truyền cảm hứng tới các cầu thủ học sinh.

Từ trải nghiệm của mình, Vũ Phương Thanh ví sân bóng như một xã hội thu nhỏ, nơi mỗi người không chỉ học cách phát huy năng lực cá nhân mà còn biết phối hợp, tôn trọng người khác, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và cùng tập thể, đội nhóm vượt qua khó khăn.

Cô nhắn nhủ "Các bạn hãy trân trọng và tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ, chủ động trau dồi kiến thức, rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần mạnh mẽ và không ngừng khám phá tiềm năng của bản thân.

Bởi tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian để ước mơ, mà còn là cơ hội để chuẩn bị hành trang và can đảm hành động vì những điều mình theo đuổi".

Viết tiếp hành trình bằng những giá trị đẹp

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng vinh danh những trường THPT có thành tích nổi bật trong lịch sử giải đấu, ghi nhận dấu ấn của các thế hệ học sinh đã góp phần tạo nên truyền thống 25 năm. Những trận đấu đầu tiên ngay sau lễ khai mạc tiếp tục mang đến bầu không khí sôi động trên sân cỏ, với sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô, phụ huynh và học sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tặng lưu niệm 5 trường có thành tích tốt nhất trong lịch sử Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô.

Hơn hết, ý nghĩa của mùa giải không chỉ nằm ở cuộc đua giành chức vô địch. Với mỗi cầu thủ, đó còn là hành trình học cách nỗ lực hết mình, chơi đẹp, biết sẻ chia trách nhiệm và tôn trọng những người cùng tham gia.

Với mỗi nhà trường, đó là cơ hội để làm phong phú hơn môi trường giáo dục toàn diện. Và với cộng đồng, đó là minh chứng cho giá trị của sự chung tay trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và giàu khát vọng.

Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý và chính quyền thành phố, sự tận tâm của ban tổ chức, nhà trường, gia đình đến sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức, doanh nghiệp, giải đấu tiếp tục mở rộng không gian để tuổi trẻ Hà Nội rèn luyện và tỏa sáng.