Núi tiền" hơn 63.000 tỷ đồng của Thế Giới Di Động đang nằm ở đâu?

Quy mô tiền mặt và đầu tư tài chính gấp 10 lần sau 8 năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), tổng tài sản của công ty tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 107.392 tỷ đồng, tăng gần 28% so với đầu năm.

Điểm nhấn trên báo cáo tài chính là danh mục tài sản tài chính có quy mô lớn, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt 6.456 tỷ đồng (tăng 29,2%, tương đương tăng khoảng 1.456 tỷ đồng so với cuối năm 2025) và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt gần 53.315 tỷ đồng (tăng 27,3%). Tổng cộng hai khoản mục ngắn hạn này đạt 59.771 tỷ đồng, tăng 27,5% so với ngày 31/12/2025 và tương đương 55,6% tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III/2026.

Nếu tính thêm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 3.264 tỷ đồng, tổng lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn của MWG đạt hơn 63.000 tỷ đồng, chiếm gần 59% tổng tài sản. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng tài sản của Thế Giới Di Động thì có gần 59 đồng nằm ở tiền và các khoản đầu tư tài chính, vượt xa quy mô tài sản của nhiều công ty chứng khoán hoặc ngân hàng cỡ nhỏ.

Với đặc thù kinh doanh bán lẻ, MWG luôn duy trì lượng tiền mặt cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán và vốn lưu động.

So với mức 5.730 tỷ đồng tại ngày 30/9/2018, quy mô hai khoản mục tiền và đầu tư ngắn hạn đã tăng hơn 10 lần sau 8 năm, đi kèm sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu phân bổ tài sản. Cụ thể, tại thời điểm cuối quý III/2018, MWG có 5.070 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong khi đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn chỉ ở mức 660 tỷ đồng.

Đến cuối quý III/2026, khoản tiền và tương đương tiền tăng 27,3% lên 6.456 tỷ đồng, còn khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn vọt lên 53.315 tỷ đồng, gấp gần 81 lần.

Qua đó, tỷ trọng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn so với tổng tài sản đã tăng từ 2,58% (cuối quý III/2018) lên 49,65% (ngày 30/9/2026), ngược lại tỷ trọng tiền và tương đương tiền giảm từ 19,85% xuống 6,01%.

Ảnh minh họa

Chi tiết danh mục đầu tư sinh lời hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong báo cáo tài chính quý III/2026, MWG đã thuyết minh chi tiết hơn về khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn so với hai quý đầu năm nhằm làm rõ cách phân bổ nguồn lực vào các công cụ tài chính có khả năng sinh lời, giúp tận dụng nguồn vốn chưa cần sử dụng ngay mà vẫn duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Cụ thể, trong gần 53.315 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp gửi ngân hàng có kỳ hạn khoảng 31.895 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cuối năm 2025; bao gồm gần 30.447 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 6 tháng (gấp 2,1 lần) và hơn 1.448 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng (giảm 79%).

Bên cạnh đó, MWG dành hơn 15.877 tỷ đồng (thuyết minh chi tiết ghi nhận hơn 15.871 tỷ đồng) vào đầu tư trái phiếu kỳ hạn ngắn hạn, tăng 46,6% so với cuối năm 2025; riêng trái phiếu của các công ty đa ngành tăng từ hơn 1.417 tỷ đồng lên hơn 6.011 tỷ đồng, gấp 4,2 lần (ở báo cáo quý I và quý II/2026, công ty không phân loại chi tiết tiền gửi có kỳ hạn và từng nhóm trái phiếu như trên).

Cũng tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp bán lẻ này dành 4.105 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, giảm 41,6% so với mức gần 6.492 tỷ đồng hồi cuối năm 2025 và giảm so với mức 7.124,5 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026 theo báo cáo soát xét bán niên. Đây là các khoản tiền gửi cho vay tại công ty chứng khoán nhưng MWG không nêu rõ đơn vị cụ thể, trong khi ở báo cáo quý I và quý II, khoản mục này được thuyết minh là các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với các công ty đối tác có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng.

Ngoài ra, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn còn có 1.437 tỷ đồng tiền gửi dưới dạng hợp đồng đầu tư INFY và khoản ủy thác đầu tư vào bên khác với kỳ hạn dưới 1 năm. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn (3.264 tỷ đồng), toàn bộ đều là khoản đầu tư trái phiếu vào các lĩnh vực như bất động sản (1.150 tỷ đồng), du lịch (800 tỷ đồng), ngân hàng (715 tỷ đồng) và chứng khoán (400 tỷ đồng).

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ngắn hạn của MWG tại ngày 30/9/2026 ở mức hơn 54.558 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 27.774 tỷ đồng, giảm 7,2% so với đầu kỳ; đứng thứ hai là khoản phải trả người bán ngắn hạn đạt hơn 16.198 tỷ đồng, chiếm khoảng 29,7% nợ phải trả ngắn hạn và tăng 23,5% so với cuối năm 2025.

Thuyết minh chi tiết cho thấy MWG đã giảm nợ vay ngắn hạn ngân hàng và tăng các khoản phải trả ngắn hạn từ nhà cung cấp, đơn cử như nợ phải trả ngắn hạn đối với Apple Việt Nam tăng từ gần 464 tỷ đồng lên hơn 2.726 tỷ đồng.

Vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng nhờ động lực từ nhóm Điện Máy Xanh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần gần 147.827 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.634 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 93% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu (185.000 tỷ đồng) và vượt gần 5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (9.200 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2026.

Xét theo cơ cấu kinh doanh, nhóm cửa hàng thuộc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh – tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu cho tập đoàn. Trong 9 tháng đầu năm, nhóm này mang về gần 99.200 tỷ đồng doanh thu sau khi loại trừ giao dịch nội bộ, tăng 29% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 67% tổng doanh thu hợp nhất của MWG.