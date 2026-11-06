Núi thắt thuế giá trị gia tăng: Bao giờ dòng tiền được khơi thông?
Hoàn thuế giá trị gia tăng không chỉ là câu chuyện thủ tục hành chính mà còn liên quan trực tiếp đến dòng tiền và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Dù ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, số tiền hoàn thuế tăng mạnh, nhiều vướng mắc về chính sách và thực thi vẫn cần được giải quyết để quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp không bị chậm trễ.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/nui-that-thue-gia-tri-gia-tang-bao-gio-dong-tien-duoc-khoi-thong.html