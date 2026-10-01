Núi Thành tuyên dương 12 tập thể, 26 cá nhân điển hình
Sáng 30-9, Đảng ủy xã Núi Thành, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phát động đăng ký những việc làm cụ thể thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các bí thư chi bộ trực thuộc cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.
Qua 5 năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Núi Thành từng bước trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Tại hội nghị, Đảng ủy xã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026; 5 tập thể, 9 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2026 và 4 tập thể, 7 cá nhân là những tấm gương “Người tốt - Việc tốt” năm 2026.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nui-thanh-tuyen-duong-12-tap-the-26-ca-nhan-dien-hinh-post358727.html