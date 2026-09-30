Núi Thành khen thưởng 27 điển hình học tập và làm theo Bác

Nghi thức phát động đăng ký các mô hình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/6/2026 của Bộ Chính trị. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Núi Thành phát động đăng ký thực hiện mô hình học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã và triển khai hưởng ứng tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Đồng thời, khen thưởng 3 tập thể, 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2026.

Theo báo cáo, từ năm 2021 đến ngày 30/6/2025, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được triển khai tại 5 đơn vị gồm thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Giang. Sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Núi Thành tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bảo đảm tính liên tục, kế thừa kết quả và thống nhất phương thức thực hiện phù hợp với địa phương mới.

Xã Núi Thành khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Điểm đáng chú ý là việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình gắn với đời sống thực tế, như: mô hình “1+3” trong bảo đảm an ninh trật tự, “Tiếng loa an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Hộ gắn hộ”, “Vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc mở đường”, “Thu gom thuốc trừ sâu trên đồng ruộng”, “Vực dậy đồng hoang”...

Các mô hình tập trung vào những việc thiết thực như bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hỗ trợ hộ nghèo, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Thời gian tới, xã Núi Thành đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW; nâng cao trách nhiệm nêu gương, gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.