'Núi' tài sản, vật chứng bị thu giữ trong vụ án liên quan 'siêu lừa' Mr Pips, Shark Bình

Phó Đức Nam, 32 tuổi, cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), 36 tuổi, bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT NextTech Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền. Các bị cáo khác chủ yếu là nhân viên các sàn ngoại hối, người thân của Nam và những người liên quan.

Do vụ án có số lượng bị cáo, luật sư và người bị hại lớn, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc liên quan 287 vụ, với số tiền hơn 344 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 320 tỷ đồng được luân chuyển qua ví Ngân Lượng. Cơ quan công tố cáo buộc Shark Bình hưởng lợi từ 1-2,5% số tiền nạp, rút của nhà đầu tư và có hành vi phối hợp với Nam nhằm che giấu hoạt động liên quan.