Núi nứt, mưa lớn: Gần 220 người dân Quảng Ngãi rời nhà tránh sạt lở

Người dân khẩn trương thu dọn tài sản, rời nhà đến nơi tránh trú an toàn

Nỗi bất an dưới chân núi nứt

Vết nứt trên sườn núi Gò Oát xuất hiện từ năm 2023, qua nhiều năm diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt, những đợt mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất đá tiếp tục gia tăng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân sống trong khu vực.

Theo ghi nhận, tại sườn núi Gò Oát, cách khu dân cư thôn Ba Lang khoảng 1,2km, xuất hiện vết nứt lớn dài khoảng 100m, rộng 0,6m, sâu 1m và có chiều hướng mở rộng.

Các hộ dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa

Ông Phạm Văn Ứt, người dân thôn Ba Lang cho biết, nhiều năm sống dưới chân núi Gò Oát, gia đình ông và các hộ dân luôn thấp thỏm, lo sợ mỗi khi mùa mưa đến. Trước nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu, người dân mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn để yên tâm ổn định cuộc sống.

Lực lượng công an xã hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc trong quá trình di dời

“Sống dưới chân núi, chúng tôi luôn lo lắng, bất an mỗi khi mưa lớn kéo dài vì sợ đất đá sạt lở. Bà con mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống”, ông Ứt nói.

Nhà văn hóa được bố trí làm nơi tránh trú tạm thời cho các hộ dân di dời

Bà Phạm Thị Mun cho biết, trong lần đi chăn bò gần núi Gò Oát mới đây, bà phát hiện các vết nứt có dấu hiệu ngày càng mở rộng. Theo bà Mun, mùa mưa năm nay khiến người dân càng thêm lo lắng.

“Điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là khu tái định cư sớm hoàn thành để các hộ trong vùng nguy hiểm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài”, bà Mun lo lắng nói.

Trưởng thôn Ba Lang Phạm Văn Phiên cho biết, tình trạng nứt núi Gò Oát diễn biến phức tạp qua nhiều năm, đặc biệt vào mùa mưa. Các vết nứt ngày càng giãn rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân thông qua các tổ vận động trực tiếp và nhóm Zalo thôn, đồng thời phân công lực lượng theo dõi, hỗ trợ các hộ trong khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ người dân

Sớm hoàn thành khu tái định cư, ổn định cuộc sống

Trước nguy cơ mất an toàn, từ ngày 9 - 12.11, khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND xã Ba Vinh đã vận động, tổ chức di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu đến nơi an toàn. Địa phương chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân trong thời gian tránh trú.

Người dân mang theo những vật dụng thiết yếu khi rời khỏi khu vực nguy hiểm

Bà Phạm Thị Đất cho biết, gia đình bà yên tâm hơn khi được chính quyền hỗ trợ chuyển đến nhà văn hóa để tránh trú trong thời điểm mưa lớn, nguy cơ sạt lở núi Gò Oát.

“Dù phải tạm xa nhà cửa, tài sản và cuộc sống sinh hoạt thường ngày, tôi vẫn xác định an toàn tính mạng là trên hết, mong thời tiết sớm ổn định để có thể trở về và chờ ngày khu tái định cư hoàn thành”, bà Đất nói.

Cán bộ công an xã thăm hỏi, động viên các hộ dân phải tạm rời nhà cửa

Theo ông Phan Quang Đức, trước diễn biến nguy hiểm của khu vực núi Gò Oát, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh đầu tư khu tái định cư để người dân có nơi ở an toàn lâu dài.

Khu tái định cư Gò Oát được quy hoạch với 64 lô đất, phục vụ nhu cầu ổn định chỗ ở cho người dân

Theo quy hoạch, điểm định canh, định cư Gò Oát tại thôn Ba Lang có diện tích khoảng 4,82ha, bố trí 64 lô đất ở, phục vụ 61 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí khoảng 40 tỉ đồng, theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 26.8.2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự kiến khu tái định cư hoàn thành trong năm 2027, cách vị trí nứt núi khoảng 1km, với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Việc sớm triển khai khu tái định cư không chỉ giúp người dân thoát khỏi nỗi lo sạt lở trong mùa mưa bão mà còn tạo điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và an tâm gắn bó với nơi ở mới.