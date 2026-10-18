Núi nứt dài 1km đe dọa an toàn 61 hộ dân

Tối 17/10, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, địa phương đã báo cáo tỉnh về tình trạng núi nứt tại bản Huồi Pai, đồng thời đề xuất xây dựng khu tái định cư nhằm di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lãnh đạo xã Yên Na (Nghệ An) đi kiểm tra khu vực núi nứt, sạt lở tại bản Huồi Pai.

Theo ông Thiện, trên sườn núi Huồi Pai xuất hiện vết nứt lớn kéo dài khoảng 1.000m. Đáng lo ngại, sau cơn bão năm 2025, vết nứt ngày càng mở rộng. Có vị trí rộng khoảng 1m, sâu hơn 1m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đổ sập khi mưa lớn kéo dài.

Dưới chân núi hiện có 61 hộ dân với 271 nhân khẩu sinh sống. Nếu xảy ra sạt lở, khu dân cư này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Mỗi khi mưa kéo dài, các hộ dân sống dưới chân núi bản Huồi Pai lại phải sơ tán đến nơi ở tạm.

Mỗi khi mưa xuống, các gia đình trong bản lại thấp thỏm lo âu trước nguy cơ đất đá từ sườn núi đổ xuống. Để chủ động ứng phó, chính quyền xã đã bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến vết nứt, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán khi có tình huống nguy hiểm. Trong những ngày mưa gió, các hộ dân ở khu vực chân núi cũng được di dời đến nơi ở tạm.

Bên cạnh giải pháp ứng phó trước mắt, địa phương đang tìm phương án ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Qua khảo sát, xã Yên Na đề xuất xây dựng khu tái định cư rộng khoảng 3,5ha, cách nơi ở hiện tại gần 200m.

Trước đó hôm 19/9, núi tại bản Huồi Pai cũng bị sạt lở với hàng nghìn khối đất đá vùi lấp cả một đoạn tỉnh lộ 543C.

“Vị trí mới được lựa chọn nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Chúng tôi mong khu tái định cư sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lớn”, ông Thiện cho biết.

Bà Vy Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Yên Na cho hay, địa phương đang duy trì lực lượng theo dõi thực địa tại khu vực núi nứt, chủ động hỗ trợ người dân sơ tán khi có dấu hiệu mất an toàn. Cùng với đó, xã huy động phương tiện xử lý các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Hiện chính quyền xã Yên Na đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên để triển khai các bước tiếp theo. Trong khi chờ phương án di dời lâu dài, việc theo dõi diễn biến địa chất, chủ động sơ tán người dân khi có nguy cơ là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.