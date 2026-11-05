Núi Một được xử lý thế nào?

Ngày 5/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh thống nhất danh mục các dự án đầu tư, định hướng quy hoạch, đầu tư để tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Quy Nhơn theo như đề xuất của Sở Xây dựng. Trong danh mục này có dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một.

Theo đó, việc triển khai dự án cần phải nghiên cứu, xác định định hướng quy hoạch và phương án chỉnh trang tổng thể toàn khu vực làm cơ sở.

Trước khi xác định quỹ đất được phép khai thác phải rà soát phạm vi công trình quốc phòng và các yêu cầu bảo vệ liên quan.

Nghiên cứu giữ vị trí nút giao khu vực cầu Hoa Lư - đường Đàm Văn Lễ, làm rõ phương án đối với quỹ đất nhà ở xã hội trong khu vực (tiếp tục dành cho nhà ở xã hội, chuyển sang phục vụ tái định cư hoặc kết hợp chức năng phù hợp).

Núi Một cao khoảng 44 m, nằm ở phường Quy Nhơn.

Khu vực núi Một có diện khoảng 35.377 m², khoảng 228 hộ dân, diện tích đất ở khoảng 13.300 m², bình quân khoảng 60 m²/hộ.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão số 13 và đợt mưa lũ năm 2025, địa hình dốc lớn, địa chất phức tạp, chủ yếu là đất đá phong hóa, trên núi có công trình phục vụ quốc phòng.

Phân bố dân cư sơ bộ khoảng 15 hộ tại khu vực đất ở có cơ sở pháp lý tương đối rõ, khoảng 45 hộ dọc chân núi, khoảng 160 hộ trên núi, sườn núi (số liệu này đang tiếp tục rà soát để thống nhất với tổng số 228 hộ).

Tỉnh Gia Lai xác định xây dựng phương án tổng thể không xử lý cục bộ như trước đây. Theo đó, 4 nhóm nhiệm vụ cần được triển khai, gồm khảo sát, đánh giá địa chất và xác định giải pháp kỹ thuật xử lý mái núi (nghiên cứu phương án gọt, hạ một phần mái núi, đồng thời xác định giải pháp đưa thiết bị khoan lên các vị trí khảo sát).

Nhiệm vụ tiếp đến là di dời dân cư và bố trí tái định cư, xử lý khối lượng đất đào và đầu tư hạ tầng, tổ chức, khai thác quỹ đất sau chỉnh trang.

Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu định hướng quy hoạch, phương án chỉnh trang tổng thể, xác định phạm vi dự án, khu vực nguy cơ sạt lở, phạm vi cần di dời và các hạng mục hạ tầng ưu tiên.

Quỹ đất sau chỉnh trang nghiên cứu bố trí nhà ở, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công viên, cây xanh và không gian công cộng, bảo đảm phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật.

Dân cư sinh sống ở khu vực núi Một.

Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị UBND tỉnh giao một chủ đầu tư cấp tỉnh phù hợp thực hiện chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập dự án và triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt, thực hiện đồng bộ với dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở núi Một.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần chỉ đạo khoanh vùng nguy hiểm, di dời ngay các hộ có nguy cơ sạt lở cao, không chờ hoàn thành toàn bộ dự án và không phụ thuộc tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.

Tái định cư do UBND phường Quy Nhơn tổ chức thực hiện, phân loại hộ theo tình trạng pháp lý và áp dụng kết hợp 3 phương án: bố trí tái định cư bằng đất (sơ bộ khoảng 224 lô, tiếp tục đối chiếu với tổng số hộ), bố trí nhà ở xã hội, chung cư, quỹ nhà phù hợp, bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để người dân tự tạo lập chỗ ở.

Về tiến độ thực hiện, việc di dời khẩn cấp và khảo sát địa chất thực hiện ngay Quý IV/2026, lập phương án tổng thể năm 2027, thực hiện trong giai đoạn 2027-2029.

Khu vực sạt lở được cảnh báo nguy hiểm.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng có bài viết phản ánh nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một. Theo ghi nhận tại hiện trường, bên sườn núi Một, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn. Khu vực đã được UBND phường Quy Nhơn cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở.

Vừa qua, UBND phường Quy Nhơn cũng có đề xuất phương án xử lý tổng thể theo hướng di dời toàn bộ các hộ dân trong phạm vi nghiên cứu, tổ chức đào hạ, san phẳng khu vực núi

Một theo cao độ thiết kế phù hợp với khu dân cư hiện trạng tiếp giáp, kết hợp tận thu đất, đá đủ điều kiện làm vật liệu san lấp mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.