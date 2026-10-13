Núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào 10 lần trong 13 giờ

Núi lửa Semeru phun trào ít nhất 10 lần vào ngày 13-10-2026

Theo cơ quan giám sát núi lửa Indonesia, các đợt phun trào xảy ra liên tiếp trong ngày 13-10, tạo ra các cột tro bụi bốc cao và làm tăng đáng kể hoạt động địa chấn quanh khu vực núi lửa.

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ xuất hiện các dòng vật chất núi lửa di chuyển với tốc độ cao xuống các sườn núi, đặc biệt khi mưa lớn xảy ra.

Người dân được yêu cầu không vào khu vực nguy hiểm gần miệng núi lửa cũng như dọc theo các con sông bắt nguồn từ Semeru, nơi có thể xuất hiện dòng bùn đá núi lửa mang theo tro, đá và nước mưa.

Núi Semeru, cao khoảng 3.676m, nằm ở tỉnh Đông Java và là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia.

Ngọn núi này thường xuyên phun trào trong những năm gần đây. Năm 2021 và 2022, các đợt phun trào lớn của Semeru đã khiến hàng chục người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Nhà chức trách Indonesia đang duy trì tình trạng cảnh giác cao và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của núi lửa.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động kiến tạo mạnh với khoảng 130 núi lửa đang hoạt động. Do đó, các vụ phun trào núi lửa và động đất xảy ra khá thường xuyên tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này.

Theo Malaymail