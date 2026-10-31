Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào, nâng mức cảnh báo lên cấp 3

Theo thông báo của PHIVOLCS, đợt “phun trào với cường độ trung bình” xảy ra tại núi lửa Mayon vào khoảng 11 giờ 53 phút sáng (giờ địa phương). Vụ phun trào đã tạo ra một cột tro bụi bốc cao 3.000m phía trên miệng núi lửa. Tro bụi dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng tây và tây nam.

PHIVOLCS đã nâng mức cảnh báo từ cấp 2 lên cấp 3 (trong thang cảnh báo gồm 5 cấp, với cấp 5 là mức cao nhất). Điều này đồng nghĩa với việc núi lửa Mayon đang bước vào một giai đoạn phun trào magma mới, với nguy cơ cao hơn về các dòng dung nham và dòng chảy vật chất núi lửa có thể ảnh hưởng đến các sườn núi từ khu vực cao đến trung bình trong những ngày tới hoặc tuần tới.

Cột khói bốc cao khi núi lửa Mayon hoạt động. (Ảnh: XINHUA)

Thông báo khuyến nghị sơ tán người dân đang ở trong "vùng nguy hiểm thường trực" (bán kính 6km quanh núi lửa), đồng thời yêu cầu các cơ quan hàng không dân dụng thông báo cho phi công tránh bay gần đỉnh núi lửa.

Núi lửa Mayon, nổi tiếng với hình dáng nón gần như hoàn hảo, là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines. Núi lửa này có lịch sử với các đợt phun trào dữ dội, từng nhiều lần buộc người dân phải sơ tán trên quy mô lớn.