Núi lở vùi lấp tỉnh lộ, hơn 300 hộ dân bị chia cắt

Tuyến giao thông bị gián đoạn khiến hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu tại các bản phía trong tạm thời bị chia cắt.

Tối 19/9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết, chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sau khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bản Huồi Pai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, một lượng lớn đất đá trên sườn núi bất ngờ sạt xuống tỉnh lộ 543C.

Khối lượng lớn đất đá, cây cối từ sườn núi tràn xuống, vùi lấp tỉnh lộ 543C.

Cây cối cùng đất đá từ trên cao tràn xuống nhanh, phủ kín một đoạn đường, khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Video ghi lại thời điểm xảy ra sự việc cho thấy đất đá từ sườn núi liên tục trượt xuống với khối lượng lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sạt lở, tại khu vực chỉ có mưa nhỏ.

Vị trí xảy ra sự cố nằm tương đối gần khu dân cư bản Huồi Pai. Sau vụ sạt lở, trên sườn núi vẫn còn nhiều khối đất đá có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục trượt xuống, đe dọa an toàn khu vực phía dưới.

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Na, những ngày trước đó, tại khu vực này đã xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ. Tuy nhiên, vụ sạt lở chiều 19/9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại vị trí này, lượng đất đá đổ xuống rất lớn.

“Khối lượng đất đá lần này rất lớn. Nếu thời tiết thuận lợi, khu vực bảo đảm an toàn để đưa phương tiện, máy móc vào thi công thì dự kiến cũng phải mất khoảng 4-5 ngày mới có thể dọn dẹp, thông tuyến”, ông Thiện cho biết.

Tỉnh lộ 543C là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 300 hộ dân, với khoảng 1.000 nhân khẩu tại các bản phía trong xã Yên Na. Việc đất đá vùi kín mặt đường khiến giao thông qua khu vực hiện bị gián đoạn hoàn toàn.

Trước mắt, chính quyền xã Yên Na đang tính toán phương án bảo đảm nhu yếu phẩm, hỗ trợ việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong thời gian chờ khắc phục điểm sạt lở.

Đồng thời, địa phương tổ chức theo dõi chặt diễn biến tại sườn núi do phía trên vẫn còn lượng đất đá có nguy cơ tiếp tục trượt xuống. Khu vực sạt lở sẽ được phong tỏa, đặt biển cảnh báo ở hai đầu và ngăn người dân tiếp cận nhằm phòng ngừa nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cho biết, việc huy động máy móc xử lý đất đá chỉ được triển khai khi các điều kiện an toàn được bảo đảm, tránh nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp trong quá trình khắc phục.