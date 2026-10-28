Núi Cấm sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ I

Lễ hội văn hóa Thiên Cấm Sơn lần I được tổ chức vào ngày 21, 22/11.

Ngày 28/10, đại diện UBND xã Núi Cấm (An Giang) thông tin, địa phương sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ I năm 2026 trong hai ngày 21 và 22/11, với chủ đề “Thất Sơn hồn thiêng di sản”, tại khu trung tâm hành hương Hồ Thủy Liêm - Khu Du lịch Núi Cấm.

Lễ hội diễn ra nhân dịp lễ Hạ Ngươn, gồm phần lễ với hoạt động rước “Hương sắc Thất Sơn” và lễ Hạ Ngươn - “Dâng hạt ngọc trời”, tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của người dân vùng Bảy Núi.

Phần hội có các hoạt động văn hóa - ẩm thực, triển lãm, biểu diễn lân - sư - rồng và văn nghệ tổng hợp, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. Điểm lễ chính đặt tại sân khấu phía trước sân tượng Phật Di Lặc.