Núi Cấm hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số trên NQ57.vn

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 2/10, Đảng ủy xã Núi Cấm tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2026.

Trong 9 tháng, 100% đảng viên đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử, 100% chi bộ hoàn thành sinh hoạt trên ứng dụng; chuẩn hóa dữ liệu 547/550 đảng viên trên phần mềm quản lý 4.0, chỉnh lý 406/550 hồ sơ đảng viên, đạt 73,82%; hiệu quả sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp đạt 100%.

Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử đạt 95,5/100 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 14/102 xã, phường trong toàn tỉnh.

Tỷ lệ người dân được tập huấn, tiếp cận kỹ năng số cơ bản đạt 50,4%; tỷ lệ dân số trưởng thành được cấp chứng thư chữ ký số, chữ ký điện tử đạt 11,8%, tăng 6,8 điểm phần trăm so với đầu năm.

Trong 92 nhiệm vụ hoàn thành trên cổng NQ57.vn (Cổng sáng kiến Khoa học và Công nghệ), khối Đảng thực hiện 18/18, HĐND 17/17, UBND 34/34 và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 23/23 nhiệm vụ.