Núi bất ngờ sạt lở đe dọa 2 bản làng, 54 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 21/9, thông tin từ UBND xã Yên Na (tỉnh Nghệ An), địa phương đã tiến hành hỗ trợ người dân để sơ tán 54 hộ dân ở bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm xảy ra hiện tượng núi lở.

Trước đó, chiều tối 18/9, tại bản Huồi Pai, một mảng núi lớn bất ngờ sạt lở xuống khu vực khe Chà Hạ khiến người dân vô cùng lo lắng. Tại khu vực này, hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp tỉnh lộ 543C, kéo theo đất đá, cây cối tràn xuống lòng khe, khiến dòng chảy khe bị chặn ngang.

Đất đá trên núi sạt lở xuống chắn ngang dòng suối (ảnh Tiến Dũng)

Được biết, khu vực sạt lở nằm gần nơi sinh sống của nhiều hộ dân, qua đánh giá nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn ở mức cao. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng tổ chức sơ tán 54 hộ dân bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước mắt, các hộ dân tại khu vực nói trên được đưa đến tại Trường Mầm non xã Yên Na tạm thời tránh trú để đảm bảo an toàn.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông bị chia cắt, cô lập 2 bản Huồi Pai và Chà Lúm với hơn 300 hộ dân, khoảng 1.200 nhân khẩu.

Chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở ra nơi an toàn (ảnh Yên Na)

Khu vực núi sạt lở nguy hiểm quanh khe Chà Hạ hiện đã được phong tỏa, hạn chế người dân đi vào trong tránh những tai nạn không đáng có. Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí túc trực để theo dõi diễn biến, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý trở lại khu vực chân núi khi chưa có thông báo an toàn.

Cầu tạm được người dân phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng làm để người dân có đường đi lại tạm (ảnh Yên Na)

Trên địa bàn xã Yên Na những ngày qua mưa lũ cũng khiến một số cây cầu bị cuốn trôi. Ngay khi ngớt mưa, để đảm bảo cho việc lưu thông của người dân, xã Yên Na cũng huy động lực lượng bắc cầu tạm qua suối, đồng thời mở tuyến đường tạm phục vụ học sinh đến trường và đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt của người dân.