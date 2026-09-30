Nuen Moto hé lộ giá dự kiến Volty U1, cao nhất 49 triệu đồng

Theo website Volty, bản U1-R có giá bán lẻ dự kiến từ 40-49 triệu đồng. Phiên bản này hướng tới người dùng cá nhân, được hoàn thiện theo hướng cao cấp và đi kèm một số phụ kiện phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Hai phiên bản Volty U1 vừa được Nuen Moto công bố.

Trong khi đó, U1-F được định vị cho giao hàng và vận hành thương mại, với giá dự kiến 33-39 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng cá nhân không thể mua phiên bản này. Thay vào đó, người lái sẽ mua xe thông qua nền tảng hoặc đơn vị mà họ làm việc.

Hai phiên bản dùng chung khung sườn và khoang pin, nhưng U1-F có cách bố trí đơn giản hơn để phù hợp với nhu cầu khai thác thương mại. Hình ảnh được hãng công bố cho thấy xe có thể gắn giá chở hàng phía trước, giữa và sau, đồng thời lắp thêm túi, thùng hoặc phụ kiện tùy công việc.

Về thông số, cả 2 phiên bản Volty U1 sử dụng mô-tơ công suất 6 kW, tương đương 8 mã lực, mô-men xoắn 152 Nm và tốc độ tối đa 80 km/h. Xe có trọng lượng 120 kg và tải trọng tối đa đạt 200 kg, bao gồm người lái, hành khách và hàng hóa.

Volty U1 có thiết kế thân dài, tích hợp nhiều vị trí lắp giá chở hàng và hướng tới nhu cầu sử dụng đa dụng. Ảnh: Volty.

U1 có thể sử dụng 1 hoặc 2 bộ pin tháo rời, mỗi pin dung lượng 2,2 kWh. Với 2 pin, quãng đường tối đa được công bố ở mức 195 km. Trong điều kiện chở tải, hãng đưa ra phạm vi vận hành thực tế khoảng 140-160 km. Mỗi pin cần 2-3 giờ để sạc đầy.

Ở phiên bản dành cho đội xe, mức giá 33-39 triệu đồng đưa U1-F vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với Selex Camel, hiện có giá 28,3-29,3 triệu đồng. So về giá, U1-F phần nào bất lợi khi chi phí đầu tư ban đầu là yếu tố được nhóm khách hàng chạy dịch vụ đặc biệt quan tâm.

Với giá 40-49 triệu đồng, U1-R sẽ cạnh tranh với nhóm xe điện đô thị như VinFast Viper (35-40,6 triệu đồng), Kinet (40-49,9 triệu đồng), Yadea Vora (43 triệu đồng) và Dat Bike Quantum (34,9-49,9 triệu đồng).

Volty là thương hiệu con của Nuen Moto, được phát triển sau khi doanh nghiệp tạm dừng kế hoạch với mẫu mô tô điện N1-S. Với U1, Nuen Moto chuyển từ mô tô điện hiệu năng cao sang nhóm xe thực dụng, tập trung vào giao hàng, đội xe và người dùng cần phương tiện phục vụ công việc.